Ciudadanos registra reprobación González Menorca por "ser la responsable de la falta de impulso económico de La Rioja"

9/05/2018 - 13:10

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha registrado esta mañana la Proposición no de Ley para la reprobación de la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca. "Esta consejería es la responsable de la falta de impulso económico de la región", ha afirmado Ubis, "para muestra, un botón. Hoy hemos conocido el dato del índice de producción industrial del mes de marzo y en La Rioja caía un 9,8 por ciento, casi el triple que la media nacional".

LOGROÑO, 9 (EUROPA PRESS)

Ubis ha asegurado que La Rioja necesita de un nuevo modelo de desarrollo e innovación para un nuevo siglo. "Llevamos muchos años no ya de retraso sino de retroceso y la herramienta que tiene esta comunidad para mejorar el desarrollo económico es la ADER, llevamos desde 2015 reivindicando un nuevo modelo para una nueva época, pero no llega", ha dicho.

Para Ciudadanos, la consejera González Menorca prefiere "perpetuar el modelo del Sanzismo y seguir brindando el clientelismo que se practica en la ADER".

"No estamos conforme con que se pierda otro año, otra legislatura mientras La Rioja pierde competitividad frente a otras comunidades que lo están haciendo muy bien", ha afirmado Ubis.

Para el portavoz naranja, asistimos cada día a un "nuevo circo publicitario" por parte de los responsables de la ADER que anuncian 38 millones en ayudas para empresas. "Anunciar ayudas no es suficiente, porque muchos proyectos no se llevan a cabo, no se concretan y muchas empresas no encajan en ese modelo de ayudas y no encuentran solución dentro de la Agencia", ha afirmado Ubis.

"No queremos seguir anclados en la autocomplacencia de un modelo caduco que nos devuelve a los peores años del pasado", ha insistido Ubis, "en Ciudadanos vamos a seguir trabajando porque esto cambie. Hemos presentado esta reprobación para que hay otra persona en la consejería que crea en un nuevo modelo que ofrezca nuevas ideas y oportunidades".