Auxiliares de enfermería harán un encierro de 24 horas este jueves en el HAC para protestar por el traslado de bolsas

9/05/2018 - 13:28

Seguirán con concentraciones diarias y llevan sus reclamaciones ante el Valedor do Pobo

VIGO, 9 (EUROPA PRESS)

El colectivo de auxiliares de enfermería del Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo iniciará este jueves un encierro de 24 horas en la entrada principal del centro para visibilizar su rechazo a la imposición por parte de la Gerencia de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada (EOXI) de la función de trasladar y depositar bolsas de ropa sucia en los puntos de recogida habilitados.

Además, exigen que se retiren a los auxiliares los expedientes en trámite y los que están "encima de la mesa" --hasta el momento 32 y más de 100, respectivamente--, y que quiten las sanciones impuestas y devuelvan a sus puestos en la lista 'Pool' a 10 "trabajadores temporales sin plaza fija" que figuran en dicha lista y fueron sancionados por negarse a realizar estas tareas.

Así lo han trasladado en una rueda de prensa este miércoles los portavoces de los trabajadores, entre ellos la portavoz de la Comisión de Centro da EOXI especializada Vigo, María José Diéguez (CC.OO.), Xosé Lois Martínez (CSIF), Pepa Freire (SAE), Francisco Xosé Gómez (CIG), Marisa Velicia (Sagap), y representantes de UGT y Satse.

Los portavoces han mantenido que el mandato de la Gerencia de la EOXI es "abusivo, autoritario, vejatorio, mengua la dignidad profesional del personal" --que tiene una titulación concreta para poder trabajar como auxiliar de enfermería--, y es "posiblemente ilegal", cuestión que "se decidirá en los tribunales".

Así, han avanzado la posibilidad de judicializar esta situación, para lo que además de contar con los servicios jurídicos de los sindicatos, el colectivo de TCAEs está buscando asesoramiento jurídico para aquellos que no están afiliados a ninguna central sindical.

En este marco, han convocado el encierro de 24 horas --desde el jueves a las 12,00 horas-- al que están llamados a participar tanto los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) como todo aquel que "quiera colaborar". Además, seguirán concentrándose a las 12,00 horas a diario ante el pasillo de la Gerencia, y este miércoles harán otra concentración a las 15,00 horas. "Vamos a pelear todos a una", han sellado.

QUEJA ANTE EL VALEDOR

Los TCAEs también han acudido al Valedor do Pobo para denunciar esta situación e insistir en que el traslado de las bolsas no es su función y es "vejatorio" para el colectivo. Así, han solicitado a este organismo "que intente mediar, en todo lo que el cargo le permita, para dar solución a esta situación tan frustrante y humillante".

"Estamos ante una situación muy complicada, pues tenemos que obedecer cualquier orden de un superior, sino pueden llegar a expedientarnos", continúan en el escrito presentado ante el Valedor, en el que añaden que están "en situación de indefensión absoluta, pues todas las medidas legales o judiciales pueden tardar años en resolverse".

IMPROVISACIÓN

Los TCAEs denuncian que la nueva función no fue previamente consensuada a través de los representantes sindicales, y que "ha habido mucha improvisación", pues "ni --la Gerencia-- tiene claro lo que se tiene que hacer", hay "problemas con las jaulas" de recogida de las bolsas de ropa sucia y no tienen "protocolos sobre cómo recoger la ropa".

Al respecto, aunque los portavoces han trasladado que la Gerencia planteó la posibilidad de negociar, los trabajadores "no quieren sentarse a hablar sobre cómo hacer algo que están seguros que no tienen que hacer".

En todo caso, han considerado que en realidad la dirección "no tiene mucha intención" de sentarse a negociar y no tiene intención "de tratar el tema núcleo, que es que no les corresponde esa función" a los auxiliares de enfermería. "Solo nos queda la movilización. Hay que seguir presionando", han remachado.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Los representantes de los trabajadores han manifestado que la actual situación surge por un lado por que el hospital tiene "gestión mixta", lo que entienden que en realidad es un modelo "privado encubierto", y por el otro por el conflicto entre dos gerencias: La de la concesionaria del hospital y la de la EOXI.

Así, la concesionaria anunció a principios de año que a partir del 2 de mayo dejaría de hacer el servicio por falta de personal y porque la recogida de las bolsas de ropa sucia "no le correspondía porque no venía en el pliego". Al cumplir esta promesa, la EOXI "impone" esta función a las TCAE, cuya labor es "dedicarse a los pacientes y no trasladar ropa sucia".

"Está claro que quien gobierna es la gerencia de la concesionaria", han denunciado los trabajadores, tras lo que la portavoz de los TCAEs, Miriam Costas, ha remarcado que esta situación les supuso una "sorpresa", porque los auxiliares "nunca" habían hecho esta función y además "en el estatuto no sale" que tengan que transportar bolsas.

En este sentido, han apuntado que el Sergas "se ampara en párrafos ambiguos, que se pueden interpretar de varias maneras, de un texto del año 1973 sin actualizar". A todo ello han agregado que con estas nuevas funciones se sienten "acosadas y manipuladas" y además son "vigiladas las 24 horas", lo que les supone "estrés y tensión, que complica" sus otras tareas.

Pese a todo, han remarcado que no están dispuestas a que se merme la atención de los pacientes", y han exigido al Sergas "que no manipule la opinión pública", ya que "ningún trabajador haría nada que perjudicase la salud de los pacientes".

A mayores, Xosé Lois Martínez, de CSIF, ha vinculado esta situación a un intento de "privatización" de la sanidad, a través de "una campaña para desprestigiar los servicios públicos y hacer que no funcionen, para que la sociedad pida la privatización". "Priman otros intereses, y nos toca todo de rebote a los del Sergas", han agregado otros portavoces.