La "normalidad relativa" de 'La Familia Addams' llega al Calderón el día 30 a través de un musical "potente y visual"

9/05/2018 - 13:43

La "normalidad relativa" de 'La Familia Addams', un espectáculo basado en el libreto de Marshall Brickmann y Rick Elice y música de Andrew Lippa, aterrizará el próximo 30 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid en forma de musical "muy visual" y con una historia "potente", "gracias" a la adaptación de Esteve Ferrer.

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El show, que traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, viene avalado por los más de 150.000 espectadores que, durante cinco meses, han desfilado por el Calderón de Madrid y por la gran afluencia que está teniendo desde que comenzó la gira en Sevilla y Gijón, según han señalado hoy durante la presentación la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, los actores Carmen Conesa (Morticia) y Alejandro Mesa (Pugsley), la gerente de la productora Lets Go, Elena Garzón, y el director artístico del Calderón, José María Viteri.

"Es un broche de oro a la programación", ha reconocido Redondo que ha resaltado la "escenografía y la calidad" de un musical "fresco" pese a que todo el mundo "conoce ya" la historia de una familia que nació como "una sátira a la sociedad mojigata americana de los 60".

Un "éxito" que Letsgo, productora de espectáculos como 'Dirty Dancing', 'The Hole', 'The Hole 2' y 'The Hole Zero', achaca a la "libertad" que les ha dado Broadway para "adaptar al guión" y que permite "conectar" y "generar complicidad" a través de "numerosos 'gags'" con el público español, ha apuntado Elena Garzón.

El musical está compuesto por un elenco de más de veinte artistas, entre cantantes, actores, bailarines y acróbatas, que trasladan al escenario los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, más un equipo técnico compuesto por unas 30 personas.

Encabezan este amplio reparto, Carmen Conesa, que encarna a Morticia Addams; Xavi Mira, que interpreta a Gómez; Lydia Fairén, la hija primogénita, Miércoles; Fernando Samper, el tío Fétido; Alejandro Mesa, que es Pugsley, el segundo vástago de Gómez y Morticia; Maritxell Duró, la abuela de la familia; y Javier Canales, Lurch, el mayordomo.

Conesa se ha mostrado "orgullosa" de un espectáculo que "no defraudará" a los 'fans' de 'La familia Addams' y que "enganchará" a los que "todavía no lo son", al tiempo que ha recordado que el público del Calderón es "muy crítico" debido a la "buena educación que recibe" por la "gran programación teatral que hay en la ciudad".

Por su parte, Alejando Mesa (Pugsley) ha insistido en que se trata de un "show redondo" y que más que "un musical es una comedia tanto para niños desde los tres años hasta los fantamas de 336".

Por último, Chema Viteri ha querido reconocer la trayectoria de Letsgo cuyos espectáculos tienen mucho de "teatro e interpretación" como refleja el "gran reparto" que tiene este musical y que colecciona hasta 16 nominaciones a los Premios al Teatro Musical.

ARGUMENTO

Durante cientos de años, Gómez y Morticia han tratado de preservar los auténticos valores Addams, tan especiales como únicos, pero por mucho que deseen seguir viviendo en esa armonía, algo inesperado va a acontecer: su macabra y querida hija Miércoles se ha enamorado de Lucas Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de una familia 'normal' y respetable de Ohio.

Nadie está muy de acuerdo con esta pareja, pero para empeorar aún más las cosas, Miércoles ha invitado a cenar a los 'Beinekes'.

A partir de ahí se desarrolla una nefasta, fatídica e hilarante noche en casa de los Addams, los más ocultos secretos se van a revelar, las relaciones, amoríos y amistades serán examinadas, y la Familia Addams al completo, ancestros incluidos, deberá hacer frente a la única y terrible cosa que ha logrado evitar durante generaciones: el cambio.