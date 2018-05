Millán concurre a las primarias del PSOE con proyecto "solvente" y desde el "conocimiento de la calle"

9/05/2018 - 13:44

El secretario general del PSOE de Jaén, Julio Millán, concurre a las primarias para elegir al candidato a la Alcaldía de la capital con un proyecto "solvente" y basado "en el conocimiento de la calle" para conseguir el "cambio inexcusable" que necesita la ciudad.

JAÉN, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este miércoles a los periodistas en la plaza de Santa María, donde, junto al equipo que lo acompaña en esta andadura, ha presentado su candidatura en este proceso interno de cara a los comicios municipales de 2019.

Millán ha afirmado que puede trasladar el "bagaje" que ha acumulado durante "muchos años en distintos cargos públicos", lo que le ha permitido contar con experiencia y conocimiento, además de estar en "el día a día de la calle". Al hilo, ha sumado su participación en colectivos vecinales y juveniles que también ha hecho que conozca "bien el entramado vecinal y las demandas de los distintos barrios".

"Por tanto, ese conocimiento de la calle, del trabajo de las administraciones y del apoyo que Jaén necesita, junto el apoyo de mi equipo, es un aval para presentarme", ha manifestado no sin incidir en la "cercanía" a la realidad de la capital para lograr la Alcaldía.

Y, según ha agregado, hacerlo "con un proyecto de ciudad" para el "cambio inexcusable" que requiere Jaén y que "va más allá del mandato" para fundamentarse en el "consenso". De este modo, esa labor tiene que trascender esos cuatro años y a "la persona que esté representado la Alcaldía en un momento determinado".

Las actuaciones vinculadas a la estrategia DUSI, concedida esta misma semana al Consistorio jiennense, y otras cuestiones que "afectan al modelo de ciudad" como el plan general de ordenación urbana, son "ejemplo" de ese acuerdo que ha defendido entre las distintas formaciones y contando también con los agentes socioecónomicos.

IGUALDAD E ILUSIÓN

Junto a ello, ha señalado que "la igualdad de género será un pilar fundamental" en el que sustentarán "el trabajo de esta candidatura para las primarias y las municipales de 2019". Una "igualdad de oportunidades" que ha hecho extensiva a "todos los barrios".

El dirigente socialista ha puesto de relieve, asimismo, la "ilusión" tanto propia como del equipo de trabajo que tiene detrás, punto en el que ha subrayado que esta labor no empieza ahora, sino que llevan "trabajando ya mucho tiempo".

En este sentido, ha aludido a la que viene desarrollando el partido y, en concreto, a la desplegada desde que en noviembre de 20017 llegó a la Secretaría General del PSOE local. "Un trabajo diario en la calle, con las demandas de vecinos, empresarios, profesionales... y que nos da un aval para presentar una candidatura solvente que permita lo que queremos: un cambio en esta ciudad y para ello lograr la Alcaldía en 2019", ha incidido.

De conseguirlo, en esa tarea tendrán que hacer frente a la difícil situación del Ayuntamiento, que, a en su opinión, tiene arreglo. Eso sí, la elevada "deuda de cerca de 700 millones" requerirá también de la "ayuda urgente de las administraciones públicas".

RESPETO

Preguntado por el militante socialista de base José Sánchez que también concurre a estas primarias, Millán ha expresado su "respeto a todos los compañeros que quieran presentarse". En cuanto a su propuesta sobre separación de cargos orgánicos e institucionales, ha dicho que "no ve ningún problema" en que se compaginen, si bien ha remarcado que "quienes van a hablar serán los militantes y serán los que estimen el puesto" que deben tener "en cada momento, más allá de lo que pensemos cada uno".

En todo caso y tras señalar su propósito de trabajar por "la unidad de acción" desde el día siguiente a las primarias, "ha resaltado que el PSOE "es un ejemplo de democracia, participación y transparencia" que "ya quisieran otros que utilizan la dedocracia o la designación desde Sevilla, Madrid".

"Siempre hay que trabajar. Lo más importante es conseguir las elecciones municipales, en ese sentido hay partido y tenemos que trabajar duro durante este periodo para un proyecto solvente, que nos vea la ciudadanía con confianza, capacidad, con proyecto para ganar el partido en 2019", ha finalizado no sin añadir que no se ven "en otra hipótesis" que no sea llegar a la Alcaldía.