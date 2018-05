Puente recuerda que él ha aplazado la comparecencia mientras León de la Riva no irá a la Comisión de la SVAV

9/05/2018 - 13:52

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha recordado este miércoles que, mientras él ha aplazado su comparecencia en la Comisión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) hasta después del juicio sobre las Comfort Letter, el exregidor del PP, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado que no va a asistir.

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado el primer edil socialista este miércoles al recordarle los periodistas las críticas de miembros de su Grupo y el equipo de Gobierno a León de la Riva por no comparecer en la Comisión de la SVAV con el pretexto de que está citado a juicio oral por la firma de las Comfort Letter como acusado de delitos de prevaricación y falsedad documental.

"No tiene nada que ver con León de la Riva, he dicho que yo voy a comparecer después del juicio, él no lo va a hacer", ha aseverado Óscar Puente, que también ha recordado que su decisión "no es comparable" porque ninguno de los concejales o exediles del PP que han sido citados a la Comisión ha asistido, ni siquiera "Cristina Vidal que no está afectada por el juicio".

Puente ha justificado su decisión, ya que su declaración en la Comisión versará sobre asuntos que "afectan al procedimiento judicial" que se celebrará a primeros de julio, por lo que ha comunicado a la presidenta que cree más oportuno comparecer inmediatamente después de declarar en el juicio.

El regidor ha añadido que ha habido personas que han decidido no comparecer en la Comisión porque están afectadas en el procedimiento y él es uno de los testigos, por lo que considera "lógico" tener "el mismo respeto".

En este sentido, la presidenta de la Comisión y portavoz del Grupo Sí Se Puede Valladolid, Charo Chávez, ha considerado que la decisión de Puente responde a "cuestiones de ética" y ha manifestado que entiende que en la sesión se harían preguntas que podrían considerarse "un interrogatorio previo" al juicio, lo que podría "afectar a terceros".

La concejal ha añadido que el alcalde, "en cuanto se le nombró en la Comisión" envió una carta a la Presidencia en la que se ofrecía para comparecer y "hasta el último momento iba a venir", pero con el cambio de fechas del juicio ha "valorado" que era más oportuno aplazar su presencia.

Eso sí, la edil de Sí Se Puede ha matizado que, por el momento, ninguno de los tres representantes del PP --León de la Riva y los exconcejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco-- que están citados como imputados en el juicio y que no han comparecido en la comisión ha mostrado su intención de hacerlo cuando concluya el proceso.

La presidenta de la Comisión ha añadido que, en todo caso, a los tres se les volverá a citar en un "segundo turno" de comparecencias que habrá para personas que no hayan asistido pero tengan interés en hacerlo u otras a las que no se haya citado pero que los grupos consideren ahora necesario conocer su versión.