Puig sobre la presunta financiación ilegal de PSPV: "Ante un indicio racional de despilfarro actuaremos en consecuencia"

9/05/2018 - 13:51

Advierte al PP que no va a permitir que intente "adosar la corrupción a toda la política" para "ensuciar toda la política"

VALENCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana y crecretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que "ante cualquier indicio racional de que haya habido algún despilfarro, nosotros lo vamos a condenar y a actuar en consecuencia, sea quien sea".

Puig ha realizado estas declaraciones tras el acto de conmemoración del Día de Europa, al ser preguntado por "qué va a pasar" con la que fuera directora general de Consumo y candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu, investigada en la causa que instruye un juzgado de Madrid por la presunta financiación ilegal del PSPV, y por el exalcalde socialista de Benidorm y actual diputado en la Diputación de Alicante, Agustín Navarro, también investigado en el marco de la presunta financiación irregular del PSPV por un juzgado de Benidorm.

Al respecto, Puig ha asegurado que van a "estudiar exactamente lo que hay detrás", ya que por el memento, pero se trata de "unas diligencias previas" y "por tanto, tenemos que saber exactamente qué ha pasado y que cada uno de ellos aporte su versión".

En cualquier caso, ha garantizado que más allá de lo que la justicia determine, "desde el punto de vista político se tomarán las consecuencias que se determine, siempre bajo la aceptación de responsabilidades políticas, una cuestión que el partido socialista no solo dice sino que hace".

En este punto ha querido dejar claro que esta situación responde a "unos indicios preliminares" aunque, desde el PSPV, "vamos, por supuesto, a asumir todas las responsabilidades que correspondan", ha insistido.

"DEMOCRATIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

"Ahora bien, --ha puntualizado-- lo que no estamos dispuestos es a esta especie de democratización de la corrupción porque no es verdad, es que no es así, no es lo mismo lo que ha pasado y no queremos que el PP intente adosar la corrupción a toda la política e intente ensuciar toda la política porque eso no es digno, no es decente y además no es justo", ha sentenciado.

Así, ha marcado distancias para subrayar que esta situación "no tiene nada que ver con sentencias firmes que clarifican ya lo que ha estado la corrupción adosada al PP, aquí sí que hay sentencias firmes, sí que hay una clarísima vinculación del PP en lo que ha sido la corrupción.

"En ningún otro partido ha pasado una situación de estas características. Eso no quiere decir que otros partidos, y el nuestro tampoco, en un momento determinado haya podido cometer algún error", ha apuntado, pero la "actitud" del PSPV, "ha estado en el pasado y en el futuro lo será, mucho más allá de los determinen los jueces. "Pero tenemos que escuchar y saber exactamente de qué se trata", ha apostillado.

En este sentido, ha defendido que el PSPV ha "cambiado la manera de actuar" respecto a los 'populares'. "¿Usted ha visto que la alcaldesa o el alcalde de Alicante, que ahora están los dos en estos momentos sentados en el juzgado, hayan asumido en su momento alguna responsabilidad? No".

"Ahora bien, es evidente que tenemos que escuchar. Estamos en unas diligencias previas, por tanto tenemos que saber exactamente qué ha pasado y que aporten cada uno de ellos su versión". En todo caso, ante "cualquier indicio racional finalmente de que haya habido algún despilfarro nosotros lo vamos a absolutamente condenar y actuar en consecuencia, sea quien sea siempre", ha concluido.