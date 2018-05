La sevillana Ontech recibe un premio en el ISC West de Las Vegas por su tecnología de campos magnéticos controlados

9/05/2018 - 14:08

La empresa sevillana Ontech ha recibido el premio al mejor 'Personal Protective Equipment' en el ISC West 2018 de Las Vegas, feria de seguridad de ámbito internacional, por su tecnología de control de los campos magnéticos (CMC).

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

En una nota, Ontech ha explicado que ha logrado controlar el magnetismo, "y ello permite tener acceso a un mundo nuevo de posibilidades", con su disruptiva tecnología de Campos Magnéticos Controlados (CMC), la cual, ha vuelto a ser galardonada en el ISC West de Las Vegas, la feria de seguridad más importante del mundo.

Esta empresa, con sede en Sevilla, ha recibido el premio al mejor 'Personal Protective Equipment' con uno de sus productos estrella, que es una solución tecnológica para la seguridad laboral que permite trabajar con máquinas peligrosas sin poner en peligro la integridad delpersonal técnico que las manipula.

Esta innovación, creada sobre la base de la tecnología CMC, permite detectar cuándo existe peligro en la cadena de producción y realizar una parada instantánea de la máquina hasta que la persona se traslade a una zona segura.

"Este premio es la recompensa a muchos años de investigación y desarrollo de las más disruptivas soluciones tecnológicas", ha señalado Juan Aponte, uno de los fundadores y CEO de la compañía, para el que "acudir a las principales ferias del sector y ganar premios internacionales forma parte de nuestra estrategia comercial, ya que estos premios nos permiten pasar de ser una empresa desconocida a ser conocida internacionalmente y poder colaborar con las principalescompañías tecnológicas e industriales del mercado".

Los Campos Magnéticos Controlados dan la posibilidad de desarrollar de sensores muy avanzados que miden pequeñas variaciones en las líneas de los campos magnéticos y electroestáticos cuando un cuerpo invade un acceso considerado como protegido, como puede ser el perímetro de trabajo de una máquina pesada.

Estos sensores son los que generan, moldean y miden los campos magnéticos. A raíz de esta medición, permiten distinguir si se trata de un sujeto al que hay que proteger o si la máquina está haciendo su trabajo con normalidad. Esta distinción se hace en base a un algoritmomatemático.

Los expertos en seguridad que formaron el jurado del ISC West de las Vegas 2018 han destacado que se trata de "una innovación disruptiva en la industria" que "revolucionará los entornos laborales y que ya ha conquistado Estados Unidos".

En ese sentido, se trata del tercer año consecutivo que esta feria premia la labor de Ontech en el área de la seguridad. Ya en 2016 se alzó con el galardón a la mejor tecnología en la categoría 'Best in Intrusion Detection and Prevention Solution' y en 2017 obtuvo el primer premio en la categoría 'Outdoor Perimeter Protection'.

LA EMPRESA

Fundada en 2012, Ontech es una empresa sevillana nacida en el IESE de Madrid de la mano de Juan Aponte e Isidoro Sánchez Tejado. En los más de cinco años que lleva en funcionamiento, ha crecido hasta convertirse en una empresa de seguridad puntera de referencia internacional.

En la actualidad cuenta con un equipo de 50 ingenieros dedicados a I+D+i. La tecnología CMC en la que se basan sus productos no solo está enfocada al sector de la seguridad laboral, sino que también ofrece soluciones para algunos de los sectores más importantes de la sociedad, como es la Industria 4.0, la domótica, la automoción o la logística.

Además de los tres premios con los que han reconocido su valor en el ISC West de Las Vegas, también ha sido galardonada con otros dos en los Security and Fire Excelence Awards de Londres en 2016 y 2017.