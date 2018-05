James Blunt, Azealia Banks, The Vamps y Alfred García, entre las nuevas confirmaciones de Arenal Sound 2018

9/05/2018 - 14:06

James Blunt, Azealia Banks, The Vamps y Alfred García son algunas de las nuevas confirmaciones que ha realizado el festival Arenal Sound para su novena edición, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Burriana (Castellón), con el cartel de 'entradas agotadas' desde hace más de tres meses.

CASTELLÓN, 8 (EUROPA PRESS)

El británico James Blunt alcanzó la fama mundial en 2005 con el hit 'You Are Beautiful', que llegó a lo más alto y encabezó las listas de ventas durante meses. Desde entonces ha sabido mantenerse con grandes éxitos como '1973' o 'Goodbye My Lover' y el pasado año publicó su nuevo y disco 'The Afterlove'.

Además, ha colaborado recientemente con los DJs y productores Robin Schulz y Lost Frequencies, con los que ha conseguido llegar de nuevo al público más joven, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

Azealia Banks estuvo hace cuatro años en Burriana y este próximo verano regresa al festival para presentar su nueva música. Su último single, 'Anna Wintour', está convirtiéndose en todo un "éxito" y está ganándose de nuevo la confianza de público, crítica y compañeros de profesión.

La joven banda The Vamps llegará por primera vez al Arenal para demostrar a su legión de seguidores, que se cuentan por millones, todo su talento sobre el escenario con los hits que les hicieron alcanzar la fama internacional y los últimos singles publicados, como 'Hair Too Long'.

OPERACIÓN TRIUNFO

Alfred García es uno de los finalistas de la última edición de Operación Triunfo y uno de los concursantes con mayor proyección. Se ha dejado ver últimamente con artistas como Santi Balmes o Carlos Sadness y su single, 'Que nos sigan las luces', puede dar una idea del estilo de música al que se dirige. Además, este próximo sábado representará a España en el festival de Eurovisión junto a Amaia, la ganadora del concurso.

Rels B es uno de los artistas urbanos más destacados del momento, con millones de reproducciones en YouTube y miles de seguidores. David Otero, antiguo integrante de la formación El Canto Del Loco, se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo disco, '1980', que se publicará en breve. Su último adelanto, 'Baile', cuenta con la participación de Rozalén.

Los sevillanos Full también estarán en la novena edición para presentar ese nuevo material que ya preparan en estudio para lanzarlo en los próximos meses, Elyella este año vuelven al festival para presentar temas propios como 'Magic' o 'Todo lo que importa' junto a 'Viva Suecia', que se ha convertido ya en uno de los temas "indispensables" de la escena independiente.

Con Delaporte llegará el movimiento y las ganas de bailar. Su éxito, 'Un Jardín', ha sido el tema elegido por el programa Fama para promocionarse y se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los más virales del país. No faltarán un año más The Zombie Kids, Ley DJ, Sandro Ávila, Brian Van Andel, GoMad!&Monster o Subshock&Evangelos.

Otros como Innmir o Nation lo harán por primera vez. Destaca también la presencia de grupos a tener en cuenta como Kuve, El Tío La Careta, Vendetta, Frida, Six To Fix, King Kong Boy, los ganadores del concurso Vodafone Yu Music Talent Zazo & Gxurmet y los mexicanos Zoé, que llenan grandes recintos en su país y después de girar junto a Vetusta Morla llegarán a Burriana para conquistar a los sounders con su música.