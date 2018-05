El PP destaca el compromiso "más que patente" del Gobierno con la Sierra de las Nieves como Parque Nacional

9/05/2018 - 14:13

Navarro acusa al PSOE de "malmeter" y insiste en que "los trámites son los trámites" pero la declaración "no tiene vuelta atrás"

RONDA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado este miércoles que la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional "es un camino que no tiene vuelta atrás" después de que el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobara esta propuesta e iniciara su tramitación como Proyecto de Ley.

Así se ha pronunciado después de conocerse la respuesta del Ejecutivo central a una pregunta del PSOE en la que señala que "previsiblemente el Proyecto de Ley se eleve a las Cortes Generales en el primer semestre de 2019" y tras las críticas de los socialistas por este retraso.

"Los trámites son los trámites, y no controlamos específicamente cada paso que se da dentro de ese proceso, pero lo que está claro es que no tiene vuelta atrás", ha insistido Navarro. "Ya se ha empezado a caminar hacia un objetivo, que es que Sierra de las Nieves sea Parque Nacional, y ese camino se inició en febrero en el Consejo de Ministros".

Los pasos técnicos, ha añadido la 'popular' tienen que cumplirse, lamentando que el PSOE y el diputado socialista Miguel Ángel Heredia "no pueden poner en cuestión el compromiso del Gobierno, que es firme y serio porque está donde debe estar, que es en este Consejo de Ministros y no en otro, porque no lo estaba con Zapatero".

Navarro ha apuntado que en Málaga se tiene "la desgracia de contar con dirigentes políticos como los socialistas, que se dedican únicamente a malmeter y a intentar desviar la atención, a intentar confundir a la opinión pública". "Que tengan claro todos los vecinos y los malagueños que el compromiso es firme y este camino no tiene marcha atrás", ha apostillado.

Ha recordado que el pasado 9 de febrero este órgano dio luz verde al "acuerdo histórico que permitía a la Sierra de las Nieves iniciar su última y definitiva etapa para convertirse en el decimosexto Parque Nacional de España y el tercero de Andalucía, tras una larga tramitación de más de una década que alcanzaba su meta con esta aprobación".

"El compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con la Serranía de Ronda, con Sierra de las Nieves y con la provincia de Málaga en general es más que patente", ha afirmado la número dos del PP malagueño, quien ha reiterado que "el Ministerio puso sobre la mesa este proyecto, que llevaba diez años dando tumbos, y ha sido el Gobierno del PP el que ha aprobado esta propuesta".

En este sentido, ha anunciado que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, vendrá en unas semanas de visita a la provincia "a constatar y ver sobre el terreno las singularidades que hacen único a este espacio natural".

"NO TIENE MARCHA ATRÁS"

Según Navarro, "cuando se propone su declaración como Parque Nacional es porque tiene singularidades que lo hacen único a otros lugares parecidos, y no cabe duda de que la Sierra de las Nieves es un espacio único, singular y totalmente diferenciado", ha afirmado, por lo que ha añadido que "si todo va como esperamos, pronto podrá convertirse en el Parque Nacional más grande de Andalucía".

"No tiene marcha atrás, y esa es la tranquilidad que deben tener todos los malagueños y los vecinos de los municipios que ya tienen la suerte de vivir en un entorno único que ahora será declarado Parque Nacional", ha afirmado.

La dirigente del PP ha incidido en varias ocasiones en que el "compromiso está claro": "Podemos estar orgullosos y satisfechos por esta declaración".