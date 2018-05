El PP advierte de que Ronda "desaparece" de la planificación viaria de la Junta de Andalucía

9/05/2018 - 14:27

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha alertado este miércoles de que tanto el municipio malagueño de Ronda como la Serranía "han desaparecido" de la planificación viaria de la Junta de Andalucía de cara a los próximos años a pesar del déficit que sufre esta zona de la provincia en cuanto a las comunicaciones por carretera.

"Ronda y la Serranía han desaparecido de la agenda política en materia de infraestructuras viarias y comunicaciones, no aparece en la gestión que plantea el gobierno socialista de Susana Díaz al frente de la Junta", ha advertido la dirigente 'popular' durante una rueda de prensa en Ronda en la que ha estado acompañada por el parlamentario andaluz por el PP de Málaga Félix Romero.

Navarro ha subrayado que esta situación que vive Ronda, la única ciudad con más de 30.000 habitantes de toda Andalucía que no tiene una autovía en su término municipal y la capital de comarca con peores conexiones de toda la región, "tiene sus culpables, como es el Gobierno andaluz, y sus cómplices, como son los dirigentes socialistas de Málaga y de Ronda".

En este sentido, ha lamentado que "nadie del PSOE" de Málaga "haya abierto la boca para intentar mejorar la situación de Ronda y de la Serranía, al igual que hace la alcaldesa, la socialista Teresa Valdenebro, que sigue callada, ausente, incapaz de convencer a su partido para que actúe".

"El anhelo de las 5.000 personas que salieron recientemente a la calle para pedir mejoras en las comunicaciones viarias de Ronda no puede caer en saco roto, y para eso está el PP aquí, para coger ese testigo y llevarlo al Parlamento andaluz", ha señalado la también diputada autonómica.

En este sentido, Romero ha asegurado que la intención de su grupo es llevar a la Cámara andaluza "la voz de los rondeños, la reclamación que Ronda y la Serranía hacen respecto a sus comunicaciones, que no están a la altura ni de esta ciudad ni de esta comarca".

El parlamentario andaluz ha recordado que la Serranía de Ronda ha sufrido en los últimos años un descenso del doce por ciento de la población, "por culpa de una política del Gobierno andaluz que fomenta que los ciudadanos abandonen el mundo rural e incluso ciudades de mediano tamaño para irse a los grandes centros urbanos".

"Cuando no hay comunicaciones no hay sanidad; cuando no hay buenas carreteras no hay educación sin comprometer la seguridad de los traslados. Creemos que ha llegado el momento de que la Junta se ponga las pilas y convierta a ronda en un importante nudo de comunicaciones", ha expuesto el dirigente 'popular'.

Así, el PP propone que el Gobierno andaluz incluya en su planificación de infraestructuras viarias, en el denominado Plan Pista, una serie de actuaciones "muy necesarias", entre las que Romero ha destacado la conexión por autovía de Ronda con Málaga capital, con Sevilla capital y con Antequera.

De igual modo, Romero considera que se daría un paso importante en las comunicaciones de esta comarca si se llevara a cabo el desdoblamiento a la altura del Guadalhorce que garantice una conexión directa hasta Osuna.

También considera urgente que se mejore la conexión por carretera entre Ronda y San Pedro Alcántara, de tal forma que dos núcleos turístico de primer orden estén conectados "y no por una vía tan peligrosa como la que hay ahora".

Por último, el parlamentario malagueño ha subrayado la importancia de mejorar la conexión por carretera con la provincia de Cádiz a través de Cortes de la Frontera; y la ejecución urgente de la variante de Arriate.

"Ninguna de estas importantes actuaciones aparece en la planificación de carreteras de la Junta de Andalucía de aquí a 2020, y es muy importante que sean una realidad lo antes posible y que Ronda se convierta en lo que es por su naturaleza, un importante nudo de comunicaciones", ha concluido.