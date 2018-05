Ada colau insta al gobierno a que no vete la reforma de la ley que regula los alquileres "abusivos"

9/05/2018 - 14:07

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, instó este miércoles al Gobierno a que no vete la proposición de ley que presentó Unidos Podemos en el Congreso para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque dijo que actualmente existe un problema "de emergencia" con los "alquileres abusivos" en España y hace falta que estas políticas se equiparen con el resto de países europeos que sí cuentan con una regulación.

Colau se reunió hoy en el Congreso con Unidos Podemos y el Partido Popular para hacer presión en un tema en el que los populares, dijo, quieren "flexibilizar el mercado" de los alquileres como si de una "mercancía" se tratara.

En declaraciones a los medios de comunicación reivindicó una regulación a nivel europeo que vaya en la línea de lo realizado en Alemania, donde la mayoría de ciudadanos "viven de alquiler" y existe una "estabilidad" en este sector.

Por ello, demandó a la Mesa del Congreso que no vete la proposición de ley que presentó Unidos Podemos a principios de abril y que regularía la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta iniciativa busca una reforma que permita a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona fijar una horquilla en los precios de alquiler de viviendas según ciertos criterios.

Colau se reunió también este miércoles para tratar este asunto con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que se hizo eco en un mensaje en Twitter del "grave problema del aumento desorbitado de los alquileres en nuestras ciudades". "Si alguien en este país sabe cómo se defiende el derecho a la vivienda, esa persona es Ada. Gracias, alcaldesa", dijo en este mensaje.

Colau defendió que el Congreso "tiene en sus manos cambiar la regulación del alquiler", dado que la iniciativa de Unidos Podemos todavía tiene que pasar el filtro de la Mesa de la Cámara para que comience así su tramitación parlamentaria. "Este es un problema de emergencia y depende de una reforma del Congreso", sostuvo, para a continuación pedir a la Mesa del Congreso que no vete esta iniciativa, porque "hay una subida de precio abusiva" en los alquileres.

Lamentó que PSOE y Ciudadanos no se hayan reunido con ella para tratar esta circunstancia y se mostró "sorprendida" especialmente con los socialistas. Sobre Ciudadanos se preguntó "para qué está en el Congreso" si no tiene un momento para reunirse con la alcaldesa de Barcelona y opinó que "le da igual el problema de los alquileres".

Minutos después de las declaraciones de Colau, Ciudadanos explicó por qué no se reunió con Colau. Asegura que la propuesta de Unidos Podemos no solo no solucionaría los problemas de acceso a la vivienda de alquiler, "sino que los agravaría", al reducir, según entiende esta formación, la oferta de vivienda, incrementar los precios y "perjudicar" a quienes menos dinero tienen.

La formación de Albert Rivera subraya también la falta de seguridad jurídica para los propietarios como otro de los factores que desincentiva una mayor oferta de viviendas y emplazan a Colau a conversar con la portavoz de Ciutadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías.

