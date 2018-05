Ruiz-Huerta dice que no le sorprendería ver a Garrido desmarcarse de Cifuentes como "si no la hubiera conocido"

9/05/2018 - 14:34

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado este miércoles que no le sorprendería ver al presidente en funciones y candidato a ser investido como dirigente madrileño, Ángel Garrido, desmarcarse de la ex presidenta regional Cristina Cifuentes "como si no la hubiera conocido de nada".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha vaticinado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas e los pasillos de la Cámara regional, al ser cuestionada sobre si cree que pueda llegar un punto en el que Garrido se desmarque de Cifuentes.

"Apostaría por que ya este señor va a actuar como si no la hubiera conocido de nada. Como todos hacen intentando desmarcarse de sus antecesores que están imputados o inmersos en casos de corrupción; aunque la hemeroteca no engaña, pero es lo que todos hacen, que han intentado desmarcarse de sus antecesores. No me sorprendería llegar a ver al señor Garrido decir que no le consta o 'yo a esta señora nunca la vi ni la conocí de nada'", ha señalado la portavoz de Podemos.

Asimismo, Ruiz-Huerta ha indicado que no le sorprende que el candidato a tomar las riendas de la Comunidad de Madrid vaya a seguir con un "continuismo" de las políticas de Cifuentes, ya que fue su "mano derecha" y la persona "que ha salido a dar la cara por ella sin atreverse a decir nada del escándalo del máster fraudulento".

"Va a mantener, a nuestro juicio, políticas fallidas porque no tienen un proyecto para la Comunidad que saque a la gente del desempleo y creemos que son políticas fallidas y será un año perdido para que la gente pueda ver la luz al final del túnel y tenderemos que llegar a 2019 para ver que se empiezan a resolver sus problemas", ha lamentado al tiempo que ha señalado que espera que en 2019 "las políticas de izquierda puedan conquistar el poder político".