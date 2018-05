Carmena niega que tengan "cooperativas afines" y destaca que es mayor la contratación con sociedades anónimas y limitada

9/05/2018 - 14:37

Los delegados darán explicaciones de la contratación en cada comisión ordinaria

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha negado que en el Ayuntamiento haya "cooperativas afines", defiende la importancia de dar espacio a este sector, destaca que es mayor la contratación con sociedades anónimas y limitadas y anuncia que los delegados darán explicaciones sobre la contratación en cada comisión ordinaria.

"Nosotros no tenemos cooperativas afines. El Ayuntamiento no tiene cooperativas afines, que es un término que se ha acuñado en textos periodísticos pero como tal no hay", ha trasladado la alcaldesa a la prensa al término de la celebración por el Día de Europa.

Carmena ha subrayado que en el Consistorio "se hace muchísima contratación" pero ha indicado que "la contratación a través de sociedades anónimas y sociedades limitadas es todavía más importante que la de las cooperativas".

La alcaldesa no ha ocultado que a ella le genera "mucha alegría" el movimiento de las cooperativas y que tengan su espacio y más cuando desde Europa "se insiste en la necesidad del Tercer Sector".