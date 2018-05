Sí Se Puede lamenta la "explicación a puerta cerrada" de Toscano por la grabación y forzará un pleno sobre ella

9/05/2018 - 14:40

El Grupo de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) ha criticado este miércoles que el alcalde, Francisco Toscano (PSOE), haya reducido a "una junta de portavoces a puerta cerrada y sin actas" sus "explicaciones" sobre la "colocación encubierta" aludida por el concejal del PP Luis Paniagua en una grabación sonora procedente del también edil del PP Luis Gómez, con relación al presunto "chantaje" al que fuera candidato de Cs a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela. Por eso, Sí Se Puede seguirá adelante con su idea de forzar un pleno extraordinario al respecto.

DOS HERMANAS (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Inmaculada del Pino, portavoz de Sí Se Puede Dos Hermanas, ha manifestado a Europa Press que el Gobierno local socialista ha reaccionado al contenido de la grabación sonora reproducida por el edil del PP nazareno Luis Gómez ante Manuel Varela, y a su vez grabada también por este último. Y es que de las declaraciones del edil del PP Luis Paniagua contenidas en dicha grabación, según Sí Se Puede, se desprende que el primer edil socialista habría "pagado supuestamente con una contratación de confianza a una ex edil del PP, Gina Salazar, a cambio del silencio" de los populares en lo relativo a la presunta extorsión al que fuese candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas.

En ese sentido, Del Pino ha explicado que frente a la reclamación de "explicaciones" afrontada por el alcalde, el socialista Francisco Toscano, el mismo habría promovido una junta de portavoces ya celebrada, pero "a puesta cerrada, sin actas" y sin ser convocadas las dos ediles no adscritas del Ayuntamiento. En dicha sesión, según Del Pino, el alcalde nazareno habría trasladado determinada información declarada como "confidencial", lo que ha llevado a la portavoz de Sí Se Puede a avisar de que la maniobra "no ha servido para nada", al no poder ser trasladado "a la gente" el contenido del encuentro a cuenta de su índole "confidencial".

Es por ello que Sí Se Puede seguirá adelante con su iniciativa de promover un pleno extraordinario, en demanda de que Toscano ofrezca "explicaciones" en público. Para forzar dicho pleno, Sí Se Puede necesita la firma de ocho concejales y a las de sus tres capitulares se suma ya la de los dos ediles de IU, toda vez que los dos miembros de Ciudadanos habrían respondido "que sí" a la propuesta y la formación ve previsible la adhesión de la concejal no adscrita Cristina Alonso, escindida del PP. La idea, en principio, sería formalizar este mismo jueves la petición.

LA GRABACIÓN

Hablamos del supuesto "chantaje" destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por Ciudadanos en las últimas elecciones municipales, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo droga.

En el marco de las diligencias judiciales fueron investigados el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el ya expresidente de NNGG de Andalucía y edil popular en dicha ciudad, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

No obstante, a lo largo de la instrucción de la causa, el juez titular del Juzgado Mixto número siete de Dos Hermanas ha sobreseído las actuaciones respecto a Luis Paniagua, Agustín Morón, Fernando Díaz y Emilio Maya, --este último ya fallecido--, ordenando continuar la causa por el procedimiento del tribunal del jurado contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.

En este contexto, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete de Dos Hermanas, Óscar Rey, ha incorporado a la investigación un lápiz de memoria digital trasladado por la Fiscalía, después de que el pasado mes de febrero el propio Manuel Varela entregase dicho dispositivo digital al Ministerio Público, según una reciente providencia recogida por Europa Press.

Este lápiz de memoria digital contiene una conversación entre Manuel Varela y el actual concejal del PP nazareno Luis Gómez, toda vez que después de que en marzo de 2016 Manuel Alcocer renunciase a la Presidencia del PP de Dos Hermanas, siendo luego investigado en la presenta causa judicial, el PP nazareno sigue en manos de una comisión gestora y en diciembre de 2017, un colectivo de sus militantes reclamaba "más democracia interna".

Estos militantes señalaban además la "situación insólita y bochornosa" de Cristina Alonso, otrora portavoz municipal del PP nazareno, escindida del PP y declarada como edil no adscrita, tras denunciar una "exclusión, abandono y maltrato verbal" a manos del partido, a cuenta de su testimonio en la investigación judicial del presunto "chantaje" a Varela.

LA SITUACIÓN SE REPITE

Y es que según estos afiliados del PP, dicha situación se estaba repitiendo "con otro de los concejales, castigándole por ejercer un derecho democrático como es el de la libertad de elección en un proceso interno", en referencia al congreso provincial celebrado la primavera de 2017 por el PP sevillano, con una ajustadísima victoria de Virginia Pérez sobre la candidatura a la reelección de Juan Bueno como presidente del partido.

En cualquier caso, en la grabación de la conversación entre Varela y Luis Gómez, este último hace escuchar al primero un archivo sonoro en el que una voz masculina que el denunciante atribuye a Luis Paniagua explica que había hablado con el alcalde nazareno, el socialista Francisco Toscano, porque "con el tema Varela nada más" habrían "ganado" los socialistas y él está "callado" por lo que los socialistas habrían "hecho", extremo que le llevaba a reclamar "algo" a cambio.

Más al detalle, y según la transcripción de la grabación, esta voz que el denunciante del presunto "chantaje" atribuye a Luis Paniagua habla de la "colocación" de una persona en el Grupo popular del Ayuntamiento nazareno, bajo la premisa de que le resultaba necesario "meter" a su "gente" en el Grupo municipal. A colación, Luis Gómez ratifica en esta conversación que Gina Salazar, concejal del PP entre 2011 y 2015, fue contratada en el área de servicios sociales del Ayuntamiento nazareno como "contraprestación".