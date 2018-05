IU Para la Gente lleva a la Diputación el uso de ambulancias "que no están preparadas" para urgencias

9/05/2018 - 14:59

La coalición de izquierdas interpela este jueves en el Parlamento andaluz por la gestión telefónica de 061 y Salud Responde

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

El grupo de Izquierda Unida Para la Gente llevará al pleno de la Diputación del próximo martes una moción ante el uso de ambulancias "no adecuadas" para determinados servicios, entre ellas urgencias, lo que podría tener "graves consecuencias para la provincia".

Los diputados de la formación Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez se reunieron este martes con trabajadores del sector, quienes explicaron que las urgencias están siendo atendidas con ambulancias no asistenciales, es decir, dotadas con un único técnico. "Por mucho compromiso que pongan los profesionales a los que les toca hacer el servicio es imposible que una persona sola pueda atender situaciones graves", ha explicado el portavoz de IU.

Así, ha apuntado que esta misma semana ha fallecido una persona "en la madrugada del lunes al martes, en la A7, a su paso por Marbella y que fue asistida, en un primer momento, por una ambulancia no asistencial, es decir dotada con medios humanos y técnicos para garantizar el transporte (bien en camilla o bien colectivo) pero no para un soporte vital básico y/o avanzado que, aunque el técnico si esté cualificado no puede hacer las dos cosas a la vez".

Las ambulancias según el Real Decreto 836/2012 están catalogadas según su dotación tanto material como personal en diferentes categorías: no asistenciales, es decir, que no están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta, incluyéndose en ellas las de transporte de pacientes en camilla y las de transporte colectivo, acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas.

"Ambas deberán contar, al menos, con un conductor que ostente, como mínimo, el certificado de profesionalidad de transporte sanitario previsto en el Real Decreto 710/2011,de 20 de mayo y, cuando el tipo de servicio lo requiera, otro en funciones de ayudante con la misma cualificación", han recordado.

Por otro lado están las ambulancias asistenciales, acondicionadas para permitir asistencia técnicosanitaria en ruta. Esta categoría de ambulancias comprende las de clase B, destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial y que deben tener al menos un conductor en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, y otro en funciones de ayudante que ostente, como mínimo, la misma titulación; y las de clase C, que deben llevar conductor, un enfermero y, cuando la asistencia lo requiera, un médico.

Pese a ello, ha lamentado Ahumada, hay licitaciones en las que "se prima por encima de todo la dotación de ambulancias no asistenciales para, no sólo su cometido, sino para servicios de urgencias". "La Consejería de Salud se ha inventado --ya que no aparece en el RD-- las A1EE: una ambulancia con un sólo técnico con equipamiento especial, un equipamiento que no se puede utilizar porque una persona no puede ir conduciendo y asistiendo a la vez".

El también coordinador provincial de la coalición de izquierdas ha manifestado que se está cometiendo, además, "una auténtica estafa que mantiene en apariencia un servicio de transporte sanitario dotado con las unidades de ambulancias obligatorio, pero que es todo fachada".

Desde IU solicitan al resto de partidos de la Corporación provincial el apoyo a la iniciativa para instar a la Junta de Andalucía "a rescatar para su gestión directa del Servicio de Transporte Sanitario, así como todos los servicios dependientes de Sanidad como pueden ser el 061, Salud Responde, etcétera".

En caso de persistiera la externalización, reclaman que la Junta "recoja en los pliegos medidas que salvaguarden un servicio de calidad". Según Ahumada, eso supone, entre otras cosas que las ambulancias no asistenciales "no presten servicio de urgencias, que exista un mecanismo de control con duras penalizaciones para el incumplimiento de cualquier aspecto de los pliegos".

Igualmente ha reclamado que "no se utilice personal en prácticas para la sustitución de técnicos en el desempeño de sus funciones y que se garantice para todos los trabajadores el cumplimiento de los convenios colectivos en número de horas, salarios, complementos, etcétera".

GESTIÓN TELEFÓNICA

Por otro lado, IULV-CA interpelará en el pleno de este jueves en el Parlamento de Andalucía sobre la política en materia de gestión telefónica de emergencias 061 y Salud Responde para que el Consejo de Gobierno refuerce el control y vigilancia de la actual adjudicataria de los servicios.

IU quiere comprobar que se está prestando un servicio público que "respeta los derechos de los trabajadores y acata las normas laborales básicas", exigiendo a la adjudicataria cumplir "los requerimientos y actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo de forma urgente".

Los parlamentarios andaluces quieren que se garantice que los profesionales que trabajan en ambos servicios estén en posesión de la acreditación profesional de teleoperadores de atención, gestión y coordinación de emergencias y reclaman que de manera "urgente" la gestión de los servicios telefónicos "sean prestados directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) una vez vencidos los contratos vigentes el 1 de julio de 2018 y el 1n de enero de 2019 en Salud Responde y 061, respectivamente".

En la moción solicitarán que se solucione el conflicto laboral y la "dignificación" de las condiciones laborales de las plantillas de gestión telefónica y que se "cumplan las recomendaciones" del Defensor del Pueblo Andaluz respecto a la "reinternacionalización de servicios esenciales para la Comunidad" como Salud Responde y 061.