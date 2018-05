Carmena argumenta que lo más importante en los procesos penales modernos son las pruebas objetivas

9/05/2018 - 14:59

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha argumentado que lo más importante en los procesos penales modernos son las pruebas objetivas dado que los testimonios "son siempre vulnerables".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La regidora ha contestado así tras el acto por el Día de Europa después de que OK Diario haya publicado este miércoles una sentencia de Carmena siendo juez de la Audiencia Provincial de Madrid en la que absolvió en 2007 a un acusado por intento de agresión sexual por no percibir "ningún atisbo en el acusado de excitación sexual y de propósito libidinoso".

"Es una sentencia de hace once años. Tengo que reconocer que, aunque creo que tengo buena memoria, no me acuerdo pero, en la medida en que lo he podido ver, en la Sala tuvimos que revocar los hechos probados de la sentencia porque no estaba acreditado", ha explicado la alcaldesa, que ha remarcado que se trató de un intento de agresión.

También ha destacado que en los testimonios de las víctimas "siempre se tiene que aceptar la presunción de inocencia, que es un plus que tienen los acusados". "El propio proceso penal produce esos efectos, por eso es tan importante que en los procesos haya pruebas objetivas", ha terminado.