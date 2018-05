La Navarra Film Commission participará en el 'Marché du Film' del Festival de Cine de Cannes

9/05/2018 - 15:00

La Navarra Film Commission participará en el 'Marché du Film' del Festival Internacional de Cine de Cannes, uno de los mercados y puntos de encuentro más relevantes para la industria audiovisual en el ámbito internacional que se celebrará en la ciudad francesa del 9 al 17 de mayo, ha destacado el Gobierno foral.

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La oficina para la atención y promoción de rodajes, Navarra Film Commision, acude al mercado bajo el paraguas de Spain Film Commission (http://www.shootinginspain.info), organización a la que pertenece como socio y estará presente en el pabellón Cinema from Spain / Riviera A5, organizado por ICEX España, ICAA y la Oficina Económica y Comercial de España en París.

Durante su asistencia al festival, Navarra se promocionará como destino cinematográfico a través de la difusión de la diversidad de localizaciones de rodaje dentro del territorio foral, la promoción de la guía de producción en la que se incluyen las empresas y profesionales del sector y la facilidad administrativa que ofrecen las instituciones locales para la tramitación de permisos de rodaje, ha resaltado el Gobierno foral en una nota.

Asimismo, ha puesto en valor que el impulso del sector audiovisual y cinematográfico a través de los incentivos fiscales al cine que establece una deducción del 35% para largometrajes y series tanto de ficción, animación o documental, presenta a la Comunidad foral como "una alternativa atractiva y competitiva para la atracción de producciones audiovisuales y empresas relacionadas con el sector generadoras de empleo".

En opinión del Ejecutivo foral, "esta oportunidad de desarrollo ligada a territorio viene también confirmada por la inclusión de las industrias culturales y creativas dentro de los sectores principales de desarrollo económico en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra".

La acción promocional de Navarra como territorio de rodajes es uno de los principales objetivos del Plan Operativo de Navarra Film Commission, integrada en la sociedad pública Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO).

Por otro lado, y con la reciente creación del Cluster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) que integra a la Asociación de Productores Audiovisuales de Navarra (NAPAR), junto con Navarra Film Commission- y otras productoras y empresas navarras, se está trabajando por el impulso de los proyectos locales hacia colaboraciones tanto nacionales como internacionales.

Este año, la Comunidad foral estará representada en el evento a través de dos producciones con vinculación Navarra. Por un lado, el estreno mundial el viernes del proyecto de Raúl de la Fuente y Amaia Remírez 'Another day of life' (Un día más con vida), seleccionado para competir por la Caméra d'Or que se otorga cada año a la mejor obra novel de la edición.

La productora, Kanaki Films, que obtuvo la ayuda al desarrollo de largometrajes de Gobierno de Navarra en 2010 y a la producción de largometrajes en 2015-16, logró en marzo el premio a la productora europea del año en el Cartoon Movie de Burdeos. La película 'Another day of life' está distribuida por la distribuidora navarra Golem, que además tendrá una importante presencia en la Sección Oficial del citado certamen con dos películas dirigidas por los cineastas Kore-Eda Hirokazu y Jia Zhang-ke.

Por otro lado, el proyecto que el director Terry Gilliam rodó en gran parte en Gallipienzo, 'The Man Who Killed Don Quixote' (El hombre que mató a Don Quijote), tiene programado su estreno para el cierre del festival el 19 de mayo.