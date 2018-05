Junta amplía el plazo de ayudas por daños por viento y tornados en invernaderos de Almería y Granada al cambiar la orden

9/05/2018 - 15:15

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha ampliado hasta el 15 de junio el plazo de solicitud de ayudas para acometer inversiones y gastos necesarios para la recuperación del potencial productivo agrario de la explotaciones afectadas por los fuertes vientos y los tornados registrados entre diciembre y enero tanto en Granada y Almería tras la modificación de la orden.

ALMERÍA, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz después de que el pasado día 7 finalizara el plazo para acogerse a esta orden de ayudas, cuya cuantía puede variar entre 3.000 euros de mínimo y un máximo del cien por cien de las inversiones necesarias para reparar los destrozos sufridos por los invernaderos como consecuencia de estas condiciones climáticas desfavorables.

En concreto, estas ayudas se refieren a los daños por las fuertes lluvias y vientos acaecidos en la comarca granadina de la Costa el 27 de diciembre de 2017, en especial, en Lújar y Gualchos, y los tornados que azotaron al Campo de Dalías el pasado 6 de enero y que provocaron daños, principalmente, en El Ejido, La Mojonera, Adra, Balanegra, Roquetas de Mar y Vícar, donde se registraron desperfectos sobre unas 200 hectáreas valorados en 40 millones de euros.

Según la orden publicada el pasado lunes en BOJA, el nuevo texto adapta los criterios de valoración conforme a la última versión del documento sobre criterios de selección de operaciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020 aprobado en junio de 2017.

Así, se han eliminado el criterio por lo que se pedía que más del 50 por ciento de la superficie de la explotación formara parte en las zonas rurales definidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 así como la puntuación mínima para recibir ayuda. Por otra parte, se ha introduce el criterio relativo a 'Ser agricultor profesional' y una "puntuación máxima de la solicitud de ayuda".

La Junta ha dispuesto que todas las personas y entidades que ya hubieran presentado su solicitud de participación en la misma, "podrán volver a presentarla nuevamente, aplicando los criterios y requisitos de valoración" conforme a la nueva orden, de manera que la segunda solicitud "anulará" la primera.

No obstante, si no se presentara esta segunda solicitud tras la adaptación de la convocatoria, la petición de las ayudas se mantendrá pero "sólo se aplicarán y valorarán los consignados en la solicitud presentada, siempre y cuando no hayan sido eliminados o no resulten contrarios" a los previstos en la última orden. Quienes no hubieran presentado solicitud hasta ahora, podrán hacerlo en la forma y plazos establecidos.

NUEVOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

Con esto, los nuevos criterios de valoración según su orden de importancia para la concesión de las ayudas son tener asegurada contra daños por adversidades naturales la inversión productiva dañada a través de un seguro agrario combinado, que afecte a más del 50 por ciento de la superficie de la explotación, de la capacidad productiva o de la infraestructura afectada, ser titular de una explotación inscrita en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias, tener asegurada contra daños por adversidades naturales la inversión productiva dañada, y que sean cultivos hortícolas bajo abrigo.

También se puntuarán en menor medida haber adoptado la persona titular de la explotación alguna medida preventiva al amparo de la Submedida 5.1 del Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, plantear inversiones colectivas que afecten a más de una explotación y ser agricultor profesional.

En el caso de que se produzca un empate en las valoraciones establecidas y de que no exista crédito suficiente para atender todas las solicitudes con idéntica puntuación, tendrán preferencia aquellas solicitudes con menor importe de ayuda así como las que obtengan mayor puntuación en los criterios relacionados con el tipo de beneficiario.