La III Feria de Nanociencia promocionará la cultura científica entre escolares aragoneses, en CaixaForum

9/05/2018 - 15:25

La Feria de Nanociencia para escolares de Aragón, 'Fenanomenos', celebrará su tercera edición este jueves, 10 de mayo, en el CaixaForum de la capital aragonesa. Se trata de una cita organizada por el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) de la Universidad de Zaragoza (UZ) en su labor de divulgación y promoción de la cultura científica.

Este proyecto pretende fomentar la ciencia y la innovación en edades tempranas, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de desarrollar un proyecto científico a través de trabajo en equipo, cooperación y creatividad. De esta manera, el INA muestra la relevancia que tiene la Nanociencia en la actualidad.

La feria es el escenario de la final del concurso 'Fenanomenos', en el que han participado 177 alumnos repartidos en 36 equipos y dos categorías distintas: Educación Secundaria y Educación Especial. Cada uno de los grupos ha presentado un audiovisual en el que contaban una potencial aplicación para que la Nanociencia pueda ayudar en el día a día.

Esta final se disputará entre los 15 grupos finalistas, conformados por dos equipos de Educación Especial y trece de Secundaria. Asimismo, un total de 91 escolares serán quienes expondrán y defenderán sus proyectos ante un jurado compuesto por investigadores y docentes de la Comunidad autónoma.

Al finalizar la jornada tendrá lugar la entrega de premios que consistirá en un cheque de 400 euros para material escolar para cada centro educativo ganador de las dos categorías. Asimismo, se entregará un reconocimiento especial al grupo que obtenga mayor número de visualizaciones en su vídeo de presentación, que podrá visitar la exposición actual de CaixaForum.

El último galardón que se entregará será un premio especial para el grupo finalista que reciba más votos por parte del público durante la feria. Los vencedores podrán ir a conocer las instalaciones del INA de la mano de uno de sus investigadores.

OTROS CENTROS

Los actos de la feria darán comienzo a las 10.00 horas con una conferencia de bienvenida e inauguración, que contará con la presencia de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría; el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós; y el director del Instituto de Nanociencia de Aragón, Ricardo Ibarra, así como de representantes de la Universidad de Zaragoza.

Además de los alumnos participantes, asistirán otros 240 jóvenes de distintos centros educativos de Zaragoza para visitar la feria y conocer los proyectos que han presentado los participantes, además de realizar actividades y talleres sobre Nanociencia.

En primer lugar, se desarrollarán, a las 10.30 horas, el juego de ingenio 'El Rescate del Titán' y el taller Do It Yourself (DIY) 'FutureNano', que permitirán a los alumnos convertirse en agentes de una misión secreta en la que resolverán cinco retos del futuro gracias a la Nanociencia.

A las 11.30 horas, será el turno de 'Nanociencia-t: Nanoforum', una actividad que consistirá en la proyección de diferentes películas populares en las que esta disciplina juega un papel importante.

COLABORACIÓN

'Fenanomenos' ha sido organizada por el Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón (INA), en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El INA es un instituto de investigación multidisciplinar, creado en 2003, que centra su actividad en la I+D+i en los campos de la Nanociencia y la Nanotecnología y en el estudio y desarrollo de nuevas estructuras en la nanoescala y de sus aplicaciones.