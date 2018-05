Sevilla Startup Week contará con más de 60 ponentes del ámbito emprendedor local desde el 21 de mayo

El primer Sevilla Startup Week, que se celebrará en la capital hispalense del 21 al 25 de mayo, contará con más de 60 ponentes del ámbito emprendedor local, según han indicado los organizadores, quienes han destacado que ésta es la primera ocasión que Sevilla celebrará un Startup Week con la intención de "poner en valor y visibilizar el talento emprendedor existente en la ciudad".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Estas jornadas se celebrarán en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en las mismas habrá talleres, ponencias y actividades de 'networking' sobre distintos aspectos del emprendimiento.

Entre las distintas actividades que tendrán lugar en estas jornadas, habrá unas rondas de fondos de inversión 'One to one' que se llevarán a cabo en este evento. Empresas inversoras de startups tendrán reuniones para valorar si participan en el desarrollo de las mismas. El plazo para la inscripción de proyectos se anunciará próximamente.

Durante las cinco jornadas se llevarán a cabo ponencias, charlas y otras actividades en torno a cinco temáticas, como son Diseño, Desarrollo, Finanzas y Legal, Marketing y Comunicación y Cultura Startup con más de 60 ponentes relacionados con el entorno emprendedor local.

Entre ellos, destacan Héctor Giner de Commite, empresa tecnológica radicada en Sevilla y especializada en el desarrollo de apps web y móviles con una amplia cartera de clientes en Sillcon Valley, y Pablo Vidarte, de Bioo Tech, considerado por Forbes como uno de los jóvenes con más futuro de Europa que creó un sistema para extraer electricidad de las plantas.

En Sevilla Startup Week, el principal tema a tratar es el estado del ecosistema emprendedor sevillano. Cómo se encuentra, de qué recursos dispone, entre otros muchos temas. Para ello se contará con la presencia de más de 40 ponentes del entorno emprendedor local.

Para hablar de la internacionalización y crecimiento de empresas desde Sevilla, estarán a lo largo de la semana Talal Benjelloum, de Glamping Hub, la comunidad de alojamientos de lujo en plena naturaleza más grande del mundo, y José Gonzalez de Galgus, empresa que desarrolla una tecnología de WIFI inteligente e Iñaki Izaola de Bitnami, empresa dedicada a la programación y computación en la nube.

Se realizarán varios talleres prácticos sobre modelos de negocio, analítica digital, design thinking y de financiación además de la ponencia de Tom Horsey de Crazy4Media que nos hablará sobre inversión. Para reforzar este último concepto también habrá un debate para conocer, de primera mano, la experiencia de startups invertidas, con sus pros y sus contras.

En cuanto a la comunicación, se realizarán ponencias, como la de María Romero de Güelcom que hablará de la importancia de planificar y evaluar las estrategias comunicativas de la 'startup'.

Las comunidades locales serán parte del programa concentrando sus encuentros semanales en Sevilla Week, por lo que Wordpress, IoT y Robótica estarán presentes de la mano de la comunidad Wordpress y de la comunidad de Sevilla Maker Society.

Este evento lo organiza Asociación SevillaUP, con el apoyo de Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Cátedra Andalucía Emprende, Andalucía Emprende, Catch Box y el espacio de trabajo compartido workINcompany.