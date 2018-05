Exdirector Servicio Gerencia de Urbanismo afirma que no intervino "para nada" en la negociación del protocolo

El entonces director de servicio de la gerencia de Urbanismo, P.L.M., ha asegurado este miércoles que no intervino "para nada" en la negociación del protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y el Real Murcia.

MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)

P.L.M. ha sido el segundo en declarar en pieza separada de 'Umbra', de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, tras hacerlo durante hora y media el entonces alcalde, Miguel Ángel Cámara.

El exdirector de Servicio de la Gerencia de Urbanismo, que también se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, ha recordado que el entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, "nunca se opuso a la regulación que se aprobó", y ha dicho no recordar que se celebrara una reunión en la que se habló de conceder una subvención municipal para construir el estadio en Nueva Condomina.

Sin embargo, ha reconocido, a preguntas del fiscal, que "se desató una guerra comercial" entre el proyecto de Jesús Samper y el de Metrovacesa, cuya propuesta era "absolutamente desfavorable" respecto a la oferta de la empresa de Samper. De hecho, ha subrayado que "Samper a mí no me podía ver".

Igualmente, sobre la cesión del 10 por ciento al Ayuntamiento de aprovechamiento del suelo para su edificabilidad, ha asegurado que crecía que su interpretación era "justa y favorable al interés económico, porque lo debatimos y consideramos que era una solución favorable", al igual que ha dicho que no se hizo ni se exigió un informe de valoración porque "se consideró innecesario". También ha negado que el exalcalde le obligara a hacer alguna actuación que no fuera legal, ya que "no me hubiera prestado".