Ex alto cargo de IDEA dice que informes de Intervención en los ERE no hacía "recomendaciones" a la agencia

9/05/2018 - 15:51

El secretario general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), desde mediados de 2004 hasta enero de 2009, Miguel Lucena Barranquero, ha señalado este miércoles que los informes realizados por la Intervención de la Junta sobre las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis dadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2011 no recogían "recomendaciones y observaciones" para el instituto, sino que éstas iban dirigidas al órgano concedente, la Dirección General de Trabajo.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha declarado Lucena Barranquero durante la sesión de mañana de este miércoles en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico de concesión de estas ayudas en los ERE irregulares.

IFA/IDEA era la entidad responsable de materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el propio instituto en 2001 tras recibir fondos del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo a través de las transferencias de financiación. Además, el instituto y después la agencia estaban sometidos al Control Financiero Permanente de la Intervención de la Junta y una auditoría externa anual realizada por PriceWaterHouse.

En este sentido, el declarante ha explicado que las auditorías externas eran informadas por el director de administración y finanzas de IFA/IDEA al Consejo Rector, si bien los informes de Control Financiero Permanente referentes a las ayudas investigadas no se elevaban a este órgano, porque "no había recomendaciones concretas y específicas para la agencia y no era necesario".

Además, el testigo ha indicado que IFA/IDEA "no era propietario" del procedimiento de concesión de las ayudas, por lo que las dudas legales sobre el régimen jurídico de las ayudas "correspondían" a la Dirección General de Trabajo y no a IFA/IDEA.

Lucena Barranquero, que ha manifestado que consideraba válido el criterio de computar las ayudas sociolaborales a trabajadores como ayudas individuales en cuestiones de límites cuantitativos para su aprobación.

En estos términos, el ex alto cargo de IFA/IDEA ha sido preguntado por el representante del Ministerio Fiscal si conoció el informe adicional, conocido en 2005, del informe del Control Financiero Permanente de la intervención correspondiente al ejercicio 2003 de las cuentas de la agencia y el informe definitivo al respecto.

En este sentido, ha afirmado que el director general de IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar --procesado en esta causa-- le "informó" del contenido del mismo, en el que la intervención recogía críticas a la implantación del procedimiento de concesión de ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo. Además, según el testigo, Serrano Aguilar le transmitió que había trasladado el contenido de los mismos a los responsables de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a la que desde 2004 estaba adscrita IDEA y cuyo titular era en ese momento Francisco Vallejo.

"NO PODÍA NEGARSE A FIRMAR LOS CONVENIOS"

No obstante, Lucena Barranquero ha reiterado que "las observaciones y recomendaciones" iban a Empleo, por lo que IFA/IDEA "tenía que seguir cumpliendo su cometido" recogido en el convenio marco y que era materializar el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo.

De hecho ha asegurado que el director general de la agencia "no podía negarse a la firma del convenio", tras obtener el visto bueno de los mismos por parte de la asesoría jurídica y el secretario general del organismo. "Jamás y nunca hemos intervenido desde IFA/IDEA en fases de tramitación del expediente" de ayudas, ha resaltado.

Con la llegada de Serrano a la Dirección General de IDEA y el paso de ésta a la Consejería de Innovación, Serrano, según ha explicado el testigo, planteó que la gestión de las ayudas a empresas fueran asumidas por la nueva consejería y las sociolaborales, incluido el pago, por Empleo. "Desgraciadamente no tuvo mucho éxito y se nos indicó que teníamos que seguir con el pago de todas", ha afirmado el declarante. Al hilo de esto, ha aclarado que no era una cuestión de ilegalidad de los convenios, que de haber sido así "muchos hubiesen saltado", sino de asumir por Innovación las ayudas a empresas.

Sobre los convenios específicos de ayudas, el ex alto cargo de IFA/IDEA ha indicado que lo que ellos recibían eran "dos o tres páginas escuetas, con información de la empresa afectada, el número de cuentas o la relación de trabajadores afectados en caso de ayudas sociolaborales y las cuantías a recibir por cada uno".

Lucena Barranquero, como secretario general de IFA/IDEA; tenía que elaborar la certificación del acuerdo adoptados por el Consejo Rector para aprobar las ayudas por importe superior a 1,2 millones y que tenían que ser elevadas al Consejo de Gobierno para su ratificación. "Creo que este certificado iba acompañado del convenio específico --dos o tres páginas que obraban en IFA/IDEA--", ha comentado. En algunos casos en los que no se ratificaba por el Consejo de Gobierno, "no ha lugar al convenio y no se puede ejecutar", ha añadido.

"UN POCO DE PATALEO"

De otro lado, el testigo ha comentado las "tensiones" existentes entre IFA/IDEA y la Dirección General de Trabajo en relación al envío de fondos para el pago de las ayudas recogidos en los "mal llamados" convenios específicos. En este sentido, ha indicado que "más que devoluciones de convenios", lo que había era "retrasos" en su firma para "ganar tiempo" para la llegada de recursos financieros desde Empleo.

Sobre el desfase presupuestario detectado en las cuentas de IFA/IDEA por el número de compromisos adquiridos por la Dirección General de Trabajo para la concesión de ayudas y la falta de recursos financieros transferidos a IFA/IDEA desde la Consejería de Empleo, Lucena Barranquero ha indicado que Miguel Ángel Serrano le envió una carta en abril de 2007 al entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, señalando que no iba a firmar más convenios. "Parece un poco de pataleo", ha afirmado el testigo, que ha vuelto a reconocer las "tensiones" entre ambos órganos. "Con el tiempo se ajustó el desfase pero no sé cómo se articuló", ha comentado.

Igualmente, ha señalado que IFA/IDEA "no podía gastarse" los fondos de Empleo en algo que no fueran las ayudas. "Todo lo que recibíamos iba asignado al pago" de los convenios.

Antes de Lucena Barranquero ha declarado Francisco José Oyonarte, secretario general de IFA entre febrero de 2003 y junio de 2004 y durante el mismo tiempo jefe de la asesoría jurídica del organismo, quien ha asegurado este miércoles que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exviceconsejero Antonio Fernández "succionaron el alma" del instituto, que era un ente "respetabilísimo" en la sociedad y que "tanto ha hecho por los intereses de Andalucía", comparando así las presidencias de IFA a cargo de un político en lugar de un profesional independiente.

Preguntado por el abogado de Antonio Fernández, Lucena Barranquero ha señalado que no comparte ese "símil vampirístico" de su predecesor y respeta a los miembros del equipo anterior, resaltando que los cambios en la estructura de IFA/IDEA están sometidos al principio de legalidad de los estatutos y reglamentos del instituto.

Cada vez que se producen cambios aparecen "cuestiones de celos", algo "humano y comprensible", ha concluido.