Arranca el IV Festival de Cortos y Salud Mental con obras internacionales sobre las "miradas" al problema

9/05/2018 - 15:56

El auditorio del CaixaForum de Sevilla ha sido este pasado martes el escenario de la inauguración del IV Festival de Cortos y Salud Mental, que se celebra hasta el 11 de mayo con el lema 'Testigo de Miradas' y como foro de reflexión sobre la representación colectiva de la enfermedad mental a través del cine.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La inauguración contó con la asistencia de personalidades como la consejera de Salud, Marina Álvarez, o el director general de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas, contando además con el Trío Cinetones para poner música a las películas Una noche en el Show de Charles Chaplin y Un auténtico Western de Harold Lloyd, de cuya proyección se ha encargó la Asociación Cultural Linterna Mágica.

El certamen está promovido por la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave (Asaenes) y, a tal efecto, su presidenta, Rocío Lozano, manifestaba en la inauguración su agradecimiento a las entidades colaboradoras, animaba a acudir al visionado de los cortometrajes y llamaba a seguir luchando contra el estigma que supone un problema de salud mental.

Tras recibir 228 trabajos procedentes de 17 países entre los que figuran Australia, Siria, Barbados, Israel, Irán o Austria, los cortometrajes finalistas se proyectan en cuatro sesiones: dos en el Aula Magna del Hospital Universitario Virgen Macarena (días 9 y 10 en horario de mañana) y otros dos en el auditorio principal de CaixaForum Sevilla (los días 9 y 10 en horario de tarde).

MÁS CINE

La obra de Isaac García Minar Las aventuras de Trending & Topic ha abierto así la sección matutina de este miércoles en el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena y, a continuación, se visionaba el corto de animación Twice Upon a Time, de Vojin Vasovic, seguido de La habitación de las Estrellas, dirigido por Ilune Díaz y, por último, la ficción Me muero x ti de Sebastián Talavera.

Ya por la tarde, la programación se traslada al auditorio del CaixaForum, donde se proyectan las obras ST (R) AY, de Chiang Yao; La Photographe, dirigida por Bertand Normand; la ficción Artemis & the Astronaut, de A.L. Lee; y el documental de Carlos Caro Netuu.

En el caso del 10 de mayo, por la mañana el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena acogerá la proyección de El mirador, de Alberto Pueyo Salvadó, seguida de la obra del andaluz David F. Torrico, Candela; la ficción Noche de reyes, dirigida por Javier Gimeno Lausín; y Viaje en punto muerto, un corto de ficción andaluz de la cineasta Andrea Fonseca.

Por la tarde, y en el Auditorio del CaixaForum, serán proyectadas Julia y Manuel de Iñaki Sánchez Arrieta, seguida de la ficción de Fabrice Braca A Whole World for a Little World; 3 gramos de fe, dirigida por José A. Campos: y Agelasta, un cortometraje de ficción de Sara Gracía Jiménez.

Finalmente, el 11 de mayo se celebrará la gala de clausura en el auditorio del CaixaForum a las 20,00, a la cual solo se tendrá acceso por invitación previa.