Luz verde a la tramitación en el Parlamento de la ley de altos cargos y buen gobierno

9/05/2018 - 16:03

Matos (PSOE) denuncia que la modificación es un "traje a medida" para los consejeros Pedro Ortega y José Manuel Baltar

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado este miércoles luz verde al inicio de la tramitación del proyecto de ley de altos cargos y buen gobierno tras rechazar una enmienda a la totalidad de devolución del grupo Podemos.

El consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, ha defendido la "transparencia" del Ejecutivo con este proyecto, que nació en la época de Aarón Afonso (PSOE) como consejero y cuyo cambio "más conocido" es la regulación sobre la reincorporación a la actividad privada de los altos cargos.

Según Barragán, la limitación de dos años para volver a sus puestos de trabajo podría tener "efectos perniciosos" y que los profesionales "más exitosos" del sector privado descartarían aportar sus conocimientos al sector público "si les castigaba con los dos años y se les privaba de sus fuentes de ingresos, cosa que no ocurre con los empleados públicos".

Por ello, ha comentado que la incompatibilidad "se moduló" para que quedara limitada a que los altos cargos hayan tomado decisiones que afecten directamente a sus empresas o sociedades.

En su opinión, se ha generado una "cierta confusión" porque algunos grupos políticos "lo han equiparado con las puertas giratorias" y se trata de un "supuesto muy distinto".

El texto actual, con 89 artículos, fija derechos, deberes y requisitos de acceso de los altos cargos, que deberán actuar bajo los principios de eficacia, eficiencia y prevalencia de los intereses generales, y pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha comentado que la ley, impulsada por el anterior consejero, Aarón Afonso (PSOE), "se había metido en algún cajón" y ahora el Gobierno presenta otro "que dista bastante".

"Es una auténtica tomadura de pelo", ha apuntado, entre otras cosas porque se han añadido "sorpresas negativas" y no ha sido una prioridad para el Ejecutivo. "¿Por qué hemos tardado tres años en debatir esta ley?", se ha preguntado.

Santana, que ha defendido sin éxito una enmienda a la totalidad de devolución, ha apuntado que esta ley "es necesaria", pero no con la fórmula ideada por el Gobierno, que ha "descafeinado" el texto "sin prohibir las puertas giratorias" y dejando en manos de reglamentos la ejecución.

UN TEXTO "LIGTH Y FRUSTRANTE", SEGÚN PODEMOS

En su opinión, este proyecto de ley podría ser un "ejemplo" en la lucha contra la corrupción y ahora es un documento "light y frustrante" porque se pierde una "bonita oportunidad" de atacar los problemas. "Es un maquillaje que se queda en la superficie", ha apuntado.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), ha señalado que este estatuto es "muy importante" para que los ciudadanos recuperen su "credibilidad" en los partidos políticos y las instituciones públicas, por lo que ha pedido a los grupos que mejoren el texto con el fin de que sea un "primer paso" para recuperar la imagen perdida.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha aplaudido el desarrollo de este proyecto de ley y la regulación de altos cargos, porque ahora mismo "genera desconfianza" entre los ciudadanos el fenómeno de las "puertas giratorias".

Ha dicho que se debe "legislar con cautela", advirtiendo de que si el texto "es muy restrictivo" solo podrán ser altos cargos "empleados públicos o desempleados". "El Gobierno necesita a los mejores provengan de donde provengan, y hay muchas trabas", ha destacado.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha comentado que "más vale tarde que nunca" para legislar sobre altos cargos y buen gobierno, resaltando que casi el 90% del texto coincide con el elaborado por el anterior consejero.

Gustavo Matos, del Grupo Socialista, ha dicho que los altos cargos del Ejecutivo "han dejado solo" al consejero en la Cámara durante el debate, apuntando que la ley "llega tarde y algo descafeinada" pese a que el PSOE "la dejó hecha".

Ha anunciado que su grupo la va a enmendar porque "las formas son importantes", criticando que el Ejecutivo haya añadido un "traje a medida" para los consejeros de Sanidad e Industria, José Manuel Baltar y Pedro Ortega, respectivamente porque parece que "los lobbies pueden colar a sus representantes en los asientos azules".

"Es una puerta giratoria de libro", ha apuntado, criticando que se hayan cambiado las reglas de juego "en el minuto 93" para que ambos consejeros puedan retornar a su actividad privada. "Ninguna ley autonómica recoge una regulación como la que ustedes han hecho", ha indicado.

EL PSOE RECUERDA QUE SE IMPIDIÓ A RIVERO LLEGAR AL CD TENERIFE

Según Matos, el Ejecutivo "carece de credibilidad" porque se decretó la incompatibilidad de Paulino Rivero para presidir el CD Tenerife y ahora se hace un "traje medida" para que Baltar y Ortega puedan volver a sus empresas. "Legislan según los casos", ha señalado.

Por el Grupo Nacionalista, Socorro Beato ha señalado que este proyecto de ley cumple el "compromiso" del presidente canario, Fernando Clavijo, de sacar adelante una norma nueva sobre transparencia y buen gobierno.

Ha criticado las "inexactitudes" de Podemos y ha espetado a Santana "de donde quiere que se saquen los altos cargos" si se establecen muchas restricciones, porque "no es bueno" que solo puedan ser altos cargos los trabajadores públicos o los "poderosos" que pueden "entrar y salir" de la política.

"No puede ser que no puedas hacer nada más después de ocupar un cargo público, no nos gusta la profesionalización de la política", ha agregado.