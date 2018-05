Muñoz facilitará toda la información a los grupos sobre el recurso por el "bloqueo" de sociedades y patronatos

9/05/2018 - 16:16

El portavoz del grupo de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Pablo Muñoz, ha anunciado que facilitará toda la información al resto de grupos municipales respecto al recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto contra la decisión aprobada en pleno por la oposición de no se pueda transferir dinero a sociedades y patronatos municipales sin el acuerdo previo del pleno.

ZARAGOZA, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado después de que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza --PP, PSOE, Ciudadanos y CHA-- hayan elevado este miércoles una queja al Justicia de Aragón, Ángel Dolado, tras no convocarse una junta de portavoces extraordinaria solicitada conjuntamente este lunes para que el alcalde, Pedro Santisteve, informara de las iniciativas judiciales anunciadas por Muñoz en esta materia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Muñoz ha explicado que el alcalde ha decidido no convocar la junta de portavoces "porque se tiene que plantear para asuntos que tienen que ver con la gestión del equipo de gobierno y no por la actuación de un grupo municipal, por lo que no ha lugar a convocarla".

No obstante, ha indicado que se va a facilitar a los grupos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el mismo como portavoz de ZEC ante el juzgado contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza.

Muñoz ha manifestado que este recurso responde a que "la situación de bloqueo de las sociedades municipales y de los patronatos está afectando al interés general, a terceras personas y se ha tomado con una medida que carece de legalidad".

Por eso, "hemos planteado un recurso ante los tribunales para que defienda ese interés general, a esas personas y esa legalidad". Además, ha indicado que va a recurrir la decisión del secretario judicial, que "entiende que los 22 concejales que votaron a favor de la medida de bloqueo no son solo parte interesada, sino que son codemandados".

Muñoz ha aclarado que desde ZEC "no lo vemos correcto" porque "en ningún momento hemos sometido esta actuación a una cuestión personal" ya que "cada uno puede votar libremente en el pleno lo que entienda".

Por eso, si bien siguen adelante con las medidas jurídicas "para salir del bloqueo al que nos tienen sometidos, a la ciudad y ciudadanos", "vamos a salvaguardar la posición de los concejales", ha incidido.