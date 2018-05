Susana Díaz afea a la oposición que solo piense en elecciones y anuncia que la Junta ya trabaja en las cuentas del 2019

9/05/2018 - 16:55

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reprochado este miércoles a los grupos de la oposición que "parece que solo les interesa la fecha de las elecciones en Andalucía", mientras ha anunciado que su Ejecutivo ya está trabajando en la elaboración del Presupuesto para el 2019.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Durante su comparecencia en el debate general sobre la situación política de Andalucía celebrado en el Parlamento andaluz, Susana Díaz ha querido despejar los rumores de adelanto electoral afirmando que los comicios "ya llegarán y nos votarán según la valoración que tengan los ciudadanos de cada uno de nosotros" pero mientras, ha apostillado, "vamos a procurar que las urnas nos cojan trabajando".

De este modo, ha avanzado que este mismo miércoles la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha firmado la orden para el inicio de la elaboración del Presupuesto andaluz para el 2019, año en el que deben celebrarse los comicios andaluces si no hay adelanto.

Susana Díaz, que ha puesto en valor su compromiso de celebrar un debate general sobre la situación de Andalucía en cada periodo de sesiones, ha lamentado que en otoño hubiera quien criticaba que el debate "llegaba tarde" y ante el debate de hoy "quieren ver el desmentido a un rumor sobre el adelanto electoral que ellos mismo habían extendido". "Nada tengo que decir sobre estos juegos de artificio salvo que para los ciudadanos resulta una total pérdida de tiempo", ha agregado.

Así, ha explicado que desde la Presidencia de la Junta ha intentado que, junto a los grupos de la oposición, "superemos las actitudes ventajistas, el maniqueísmo y que afrontáramos con rigor los retos serios que como sociedad tenemos por delante".

No obstante, ha lamentado que a pesar de que en el último debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebró en noviembre, donde abordó asuntos "fundamentales" para el futuro de Andalucía como el grado de internacionalización, la industralización, el tamaño medio de las empresas o el esfuerzo en innovación, "tales asuntos no parecieron importar mucho a los partidos de la oposición" pues de la mayoría de estos temas "prácticamente no se hizo ninguna propuesta".

"¿ES RAZONABLE QUE SÓLO LES PREOCUPE EL ADELANTO ELECTORAL?"

Tras recordar que las elecciones tocan en 2019, Susana Díaz ha defendido que "los andaluces nos agradecerán que trabajemos con las luces largas y la vista puestas no en las preocupaciones inmediatas a los políticos sino en un futuro mejor para todos". "¿Les suena? ¿Es posible que siempre estamos en las mismas?", ha lamentado.

"Cualquiera que nos escuche puede pensar que lo único que nos interesa es la fecha de las elecciones, ¿es razonable que con toda la tarea que tenemos por delante solo nos preocupe la cita electoral?", ha proseguido la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha reprochado que "además tengamos que escuchar vaticinios de pitonisos de tercera diciendo que en primavera íbamos a tener elecciones y lo que estamos teniendo es un debate general".

Entretanto, la presidenta ha puesto en valor la estabilidad política de la que goza Andalucía pues es una condición "necesaria" para el progreso de la sociedad y porque sin estabilidad "no podríamos dar ni un paso adelante".

Así, y tras destacar el fuerzo de toda la sociedad para que Andalucía está afrontando sus retos, Susana Díaz ha considerado que en el avance de la comunidad "también tienen responsabilidad el conjunto de las fuerzas políticas". "La suma de fuerzas, aunque parezca contradictorio, da como resultado que Andalucía progresa a buen ritmo y en buena dirección, y esto es lo importante para mí y debería serlo para todos", ha agregado.