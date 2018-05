La Xunta evalúa ya como "recuperar el tiempo perdido" por la huelga de justicia de acuerdo con TSXG y Fiscalía

9/05/2018 - 16:53

Feijóo critica a los tres sindicatos que rechazaron el preacuerdo con la Xunta y cree que, si volviese a empezar, el conflicto "duraría poco tiempo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este miércoles que la Administración autonómica ya trabaja de acuerdo con jueces y fiscales en "como recuperar el tiempo perdido" por la huelga de la justicia que ha durado tres meses de forma indefinida, aunque los juzgados ya han retomado la normalidad.

Y es que, un día después de que el comité de huelga (en el que solo participan ya activamente SPJ-USO, AXG-CUT, STAJ y CIG) acordase por mayoría interrumpir el paro (CIG defendió posteriormente que se opuso), el seguimiento ratifica que de facto ya no hay huelga, dado que, según la Xunta, la secundaron un 3,46% de los trabajadores (porcentaje muy similar al de este martes, también inferior al 4%).

El Gobierno gallego concreta que han seguido el paro 96 personas. En el cálculo de estos datos, se computa que 181 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada y 775 participaron en los servicios mínimos (que siguen activos toda vez que la Xunta no tiene ninguna comunicación oficial de la suspensión del paro).

En esta coyuntura, Feijóo ha apostado por pasar página y tratar de recuperar el trabajo aplazado, toda vez que los sindicatos sitúan en unos 25.000 los juicios suspendidos, a los que habría que sumar miles de trámites jurídicos. El plazo de recuperación podría superar el año.

"Estudiaremos qué cosas se pueden hacer para ser útiles para los ciudadanos, los abogados y los procuradores y qué cosas podemos rescatar como consecuencia del impacto", ha manifestado a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que se ha celebrado en miércoles debido al festivo local en la capital gallega.

Eso sí, ha reiterado que el plan de recuperación de trabajo en el ámbito de la justicia, que no puede entrar en funcionamiento si no se cierra el acuerdo con los sindicatos y se pone fin a la huelga formalmente, implica a "todos" los trabajadores que quieran realizar las horas extra de forma voluntaria, y no únicamente aquellos que han secundado la huelga como fue pedido por los sindicatos.

En este sentido, Feijóo no ha descartado que haya que pedir refuerzo de jueces, pero ha insistido en que el proyecto se llevará a cabo de acuerdo con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Fiscalía. "Que es en lo que justamente estamos", añadió.

El mandatario autonómico ha evidenciado que "no se pueden celebrar juicios sin jueces" y ha ratificado la "voluntad" de la Xunta de que "todos los trabajadores de la Xunta puedan tener alguna jornada adicional". "Todos", ha aseverado Feijóo, quien ha indicado que la Consellería de Presidencia ya trabaja para buscar un plan de trabajo que recupere los atrasos.

"APRENDER" Y "MEDITAR" SOBRE EL CONFLICTO

Feijóo se ha mostrado muy crítico con los "tres sindicatos" (en referencia a Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG) que "llevan tres meses ocultándole la verdad" a los trabajadores con el fin de beneficiarse sindicalmente y ha pedido "aprender y meditar" sobre lo que "ocurrió" en este conflicto.

El dirigente autonómico defendió la actuación de la Xunta, que capitaneó el conselleiro de Presidencia y vicepresidente, Alfonso Rueda, y esgrimió que la Administración autonómica actuó "de forma flexible" con una propuesta máxima de "casi el 14 por ciento salarial" y "siendo leales". No en vano, quiso enfatizar, "cuatro sindicatos" apoyaron la propuesta.

TRES SINDICATOS "OCULTARON LA VERDAD"

No obstante, ha denunciado que "tres sindicatos llevan meses ocultándoles la verdad a los trabajadores, diciendo que podían recupera el salario" que perdieron por las movilizaciones. "Esto es falso y es ilegal", ha advertido Feijóo, quien ha destacado que los funcionarios han optado por "incorporarse y dejar sin efecto" la huelga.

"Si volviese a empezar el conflicto, después de conocer la actitud de los tres sindicatos, duraría poco tiempo", ha augurado Feijóo, quien ha visto detrás "intereses ideológicos" y por "conseguir mayor cobertura sindical" en las tres centrales que "usaron como rehenes" a los trabajadores.