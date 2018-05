ARCOlisboa presentará la obra de diez artistas internacionales

9/05/2018 - 16:58

Ifema y la Câmara Municipal de Lisboa se unen para celebrar ARCOlisboa 2018 en la Fábrica Nacional da Cordoaria; la tercera edición en la que se consolida como el encuentro internacional de arte contemporáneo de Portugal, donde se presentará la obra de diez artistas portugueses e internacionales.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, esta nueva convocatoria representa un "afianzamiento" del proyecto y esa confianza le permite ampliar su oferta galerística hasta un total de 72 propuestas de 14 países, lo que representa un incremento del 22,5 por ciento.

Dicho crecimiento se verá reflejado en nuevos contenidos como los proyectos individuales de artistas que por primera vez ocuparán el Torreão Poente, y que presentarán la obra de diez artistas portugueses e internacionales en profundidad. Entre ellos, Esther Ferrer con Àngels Barcelona, José Carlos Martinat con Revólver o Mónica de Miranda con Carlos Carvalho.

Opening, el espacio dedicado a galerías jóvenes que este año celebra su segunda edición, presentará 12 proyectos seleccionados de nuevo por el comisario João Laia. Las nuevas incorporaciones son tanto de Lisboa, con la presencia de Balcony y Uma Lulik, como internacional con galerías como Rolando Anselmi (Berlín/Roma), Bombon (Barcelona) o Copperfield (Londres).

La sección principal de ARCOlisboa mantiene su tamaño con la presencia de 51 galerías. La arquitectura conserva la estructura central abierta completamente al exterior, permitiendo que la luz natural haga el espacio se convierta en visita de una experiencia "única".

Junto a las principales galerías portuguesas que han acompañado al proyecto desde sus inicios, nuevas galerías como Krinzinger (Viena), Helga de Alvear (Madrid), Carreras Mugica (Bilbao), Millan (São Paulo) o Greengrassi (Londres) presentarán sus proyectos por primera vez en la feria.

Otra de las iniciativas presentes en ARCOlisboa desde su origen, y que este año tendrá un protagonismo especial será As Tables Are Shelves, la feria de editores independientes comisariada por Luiza Teixeira de Freitas.

La selección de editoriales especializadas en publicaciones de artistas y otras investigaciones en papel, crece hasta ocupar una de las salas del Torreão Nascente. Este proyecto es una oportunidad "única" de empezar a coleccionar a partir de creaciones en ediciones múltiples, que permiten acercarse al arte y a las ideas que mueven a los creadores.

El arte y coleccionismo serán unos de los principales ejes discursivos de esta edición de ARCOlisboa en una serie de presentaciones, con acceso libre y gratuito, en las que se darán cita destacados profesionales.

El Torreão Nascente de la Cordoaria acogerá, de la mano de la crítica Isabel Carlos y con el apoyo de Fundação Millenium bcp, el Foro de Coleccionismo que permitirá conocer mejor los motivos y las maneras en que importantes coleccionistas llevan a cabo su apasionante labor. Unas sesiones que contarán con la participación de coleccionistas como Jean-Conrad & Isabelle Lemaître, Harald Orneberg, Inge de Bruin, Paulo Pimenta, Luiz Augusto Teixeira de Freitas y Armando Cabral.

Por otro lado, el Foro de Museos acercará a las similitudes y diferencias entre los programas de museos portugueses y extranjeros. En las charlas estarán presentes Rita Lougares -Museu Coleção Berardo-, Adina Kamien- Kazhdan -The Israel Museum-, Jorge Catarino -Museu Coleção Berardo-, Victor Pires Vieira -artista-, João Ribas -Museu de Arte Contemporânea de Serralves-, Kate Fowle -Garage Museum of Contemporary Art & Independent Curators International-, Luis Silva e João Moura -Kunsthalle Lissabon-, Fernanda Brenner -Pivô Arte e Pequisa-, Alex Klein -ICA University of Pennsylvania-, y Samuel Leuenberger -SALTS-.

COLECCIONISTAS Y PROFESIONALES

ARCOlisboa también ha realizado un esfuerzo dirigido a diferentes acciones de promoción internacional -prensa nacional y extranjera; publicidad exterior, además del programa de compradores y prescriptores invitados, que traerán a Lisboa a más de 190 invitados (coleccionistas, directores de instituciones, comisarios y otros profesionales internacionales del mundo del arte).

ARCOlisboa 2018 tiene el apoyo de la iniciativa privada y de importantes corporaciones e instituciones a través de acciones de patrocinio de distintas áreas o iniciativas presentes en la Feria. Esta edición, además de la Câmara Municipal de Lisboa, cuenta con la colaboración institucional del Gobierno de la República Portuguesa; Direçâo Geral das Artes; EGEAC; Marinha; Turismo de Portugal; Turismo de Lisboa, el mecenazgo de la Fundaçâo EDP, así como de la Fundaçâo Millenium bcp; Navigator Art on Paper; Rom; Ruinart e illy, entre otras.

PÚBLICO GENERAL Y ESPACIOS DE DISEÑO

La Feria cambiará sus horarios de apertura para ajustarse mejor a los ritmos de Lisboa. El horario al público los días 17 a 19 de mayo será de 14 a 21 horas y el día 20, de 12 a 18 horas. Para favorecer el acceso a un mayor número de visitantes, el precio general de la entrada será de 15 euros y de 5 euros para estudiantes. Además, por primera vez, se dedicará un espacio para los más pequeños el domingo día 20 en los talleres de ARCOkids que, diseñados por la Operaçâo Nariz Vermelho, aproximarán a los niños al mundo del arte contemporáneo.

Asimismo, los diferentes espacios e instituciones ofrecen una programación que permitirá a los visitantes extranjeros entender por qué la escena artística portuguesa se encuentra en un momento de tanta efervescencia. Las exposiciones individuales en las principales instituciones de la ciudad "son un ejemplo de la buena salud" de la escena cultural portuguesa y de la manera natural en la que los artistas nacionales dialogan con los principales creadores internacionales.

De ese modo, entre las exposiciones individuales encontramos las que el MAAT dedicará a Tomás Saraceno y Miguel Palma; Culturgest a Michael Biberstein; Fundação Carmona e Costa a Julião Sarmento; Kunstalle Lissabon a Sol Calero; o Pavilhão 31 a Jorge Molder. Otros proyectos presentarán un diálogo a muchas voces entre artistas portugueses e internacionales; en ese sentido destaca la exposición PÓS-POP en el Museu Calouste Gulbenkian, con la participación de Teresa Magalhães, Eduardo Batarda, Ana Vieira, António Palolo, Nikias Skapinakis, Ruy Leitão, Menez y Allen Jones.

Además, la presencia de colecciones será otro de los grandes ejes de interés. La Câmara Municipal de Lisboa presentará en el Torreão Nascente las adquisiciones de 2016 y 2017, mientras que el Museu Coleção Berardo mostrará en la exposición No Place Like Home, una selección de obras de la colección del Museo de Israel.