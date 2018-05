'Es.pabila' e INCIBE organizan en León tres conferencias sobre la seguridad en redes sociales para jóvenes y padres

9/05/2018 - 17:12

El programa 'Es.pabila' de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) inician este jueves, 10 de mayo, un ciclo de tres conferencias sobre 'Ciberseguridad y jóvenes' que abordará temas relacionados con la seguridad en las redes sociales, el 'ciberacoso' y la mediación parental, dirigidos a este sector de la población pero también a sus progenitores y educadores.

LEÓN, 9 (EUROPA PRESS)

La juventud actual, considerada nativa digital, según han explicado fuentes del INCIBE, ha integrado las relaciones virtuales entre sus necesidades vitales y crean con ellas lazos afectivos vinculantes, según han informado fuentes municipales.

Aunque pudiera parecer que dichas relaciones no son verdaderas, no es así. Los conflictos generados en estos nuevos entornos no siempre se resuelven de forma adecuada, incluso pueden verse magnificados y sobre todo divulgados incontroladamente; esto obliga a todo su entorno (de ocio, grupo de iguales, familia y escuela) a adaptarse operativamente.

'Es.pabila' acompaña a sus participantes en este tipo de procesos desde hace muchos años y también intenta dar respuesta a las consultas e inquietudes de sus progenitores. En este caso, son los profesionales del Incibe los que situarán esta nueva realidad ya que uno de los objetivos del Instituto Nacional de Ciberseguridad es dar soporte a la ciudadanía, por el alto impacto social que tienen las nuevas tecnologías.

Las conferencias se realizarán en la Sala de Conferencias de León Joven (Espacio Vías), los jueves 10, 17 y 24 de mayo a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.