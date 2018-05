Cs critica que Puente "no dé la cara en la Comisión de la SVAV, igual que León de la Riva"

9/05/2018 - 17:56

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, ha criticado este miércoles que el alcalde, Óscar Puente, haya decidido aplazar su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, prevista para este jueves, con la "excusa del aplazamiento del juicio por las Comfort Letter".

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

En un comunicado recogido por Europa Press, Vicente ha calificado de "llamativo" que el alcalde actual, "que representa a este Ayuntamiento y el interés de todos los vallisoletanos, no vaya a dar explicaciones y avise solo 2 días antes".

La concejal ha observado "importantes similitudes" entre esta actitud de Puente y el anterior regidor del PP, Francisco Javier León de la Riva, a quien también Pilar Vicente reprochó que aplazara su comparecencia. "Son más parecidos de lo que se piensa; ambos han puesto la misma excusa para no comparecer", ha subrayado.

La portavoz de la formación 'naranja' ha señalado, además, que Puente "está citado a declarar en el juicio en calidad de testigo, y no de imputado", como es el caso de León de la Riva, por lo que afirma que no entiende "las razones para no comparecer ahora".