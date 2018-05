Podemos convoca a diputados de la provincia de Valencia para llegar a un acuerdo sobre el transporte metropolitano

9/05/2018 - 18:03

Los diputados y diputadas valencianos del Grupo Confederal Unidos Podemos Àngela Ballester, Rosana Pastor y Ricardo Sixto han convocado a una reunión a los cargos políticos en el Congreso de la provincia de València para buscar su apoyo a la enmienda que quiere asegurar la adecuada financiación del transporte metropolitano del área de la capital.

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Podemos ha explicado que buscan conseguir el apoyo específico de Ciudadanos a su propuesta, realizada conjuntamente con Compromís y PSPV, que mejora la de la formación de Albert Rivera de 10 a 38 millones de euros y "garantiza apropiadamente la financiación de un servicio clave para la capital valenciana".

"El transporte metropolitano requiere para funcionar adecuadamente 38 millones de euros, ni uno menos. Que esta demanda sea una realidad depende en la práctica de Ciudadanos, por lo que aprovecharemos la reunión para pedirles que voten a favor de nuestra enmienda", ha explicado Ballester.

En el escrito que han distribuido entre los cargos valencianos emplazados a la reunión se destaca, además del volumen de población que depende de este servicio, "el trato discriminatorio que supone respecto a otras ciudades como Barcelona o Madrid" y se resalta el apoyo de 70 municipios que integran esta zona.

"Los alcaldes y alcaldesas fueron claros y quienes les recibimos recogimos sus peticiones: son necesarios 38 millones para resolver el problema y acabar con la discriminación de la ciudadanía Valenciana", ha indicado Rosana Pastor, que ha precisado que "no vinieron a solicitar una cantidad al azar; no son 5 ni 10 ni ninguna otra cantidad caprichosa que deje por resolver las necesidades de transporte del área, son 38 millones" y "cualquier otra opción puede servir para hacerse una fotografía, pero no deja de ser un quiero y no puedo".