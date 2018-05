Susana Díaz pide al Gobierno que "cambie su postura" sobre el proyecto gasístico en Doñana porque "litigar no es bueno"

9/05/2018 - 18:05

Anuncia una inversión de dos millones de euros en junio para la zona afectada por el incendio del año pasado

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado este miércoles al Gobierno central de Mariano Rajoy que "cambie de postura" respecto al proyecto de Gas Natural en el entorno de Doñana, y que el Ejecutivo que preside a elevado a los tribunales, "para que no sea necesario tener que litigar en los tribunales porque hacerlo no es bueno".

Durante su comparecencia en el debate general sobre la situación política de Andalucía celebrado en el Parlamento andaluz, Susana Díaz ha explicado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la Junta y que ahora están a la espera de que el tribunal inicie los trámites "que conduzcan a la paralización del proyecto de gas".

De este modo, y tras recordar que el recurso de la Junta iba dirigido contra la decisión del Ejecutivo central de "no paralizar las obras ni hacer una evaluación conjunta de las afecciones" de los subproyectos, Susana Díaz ha confiado en que el Gobierno de Rajoy "cambie posición y no sea necesario tener que litigar en los tribunales porque hacerlo no es bueno".

Así, la presidenta ha explicado que abordó este asunto en la reunión que tuvo con Mariano Rajoy en Moncloa, de ahí que confíe en "un cambio de posición y de actitud por parte del Gobierno de España".

En líneas generales, Susana Díaz ha destacado que la política medioambiental andaluza es la más avanzada de España y que es "capaz de la más firme defensa de nuestro patrimonio natural, como hemos demostrado en las explotaciones de gas en Doñana o con una gran alianza con los municipios y los sectores ecologistas en la ley de cambio climático".

Del mismo modo, y tras el incendio que afectó al entorno de Doñana el verano pasado, la presidenta ha anunciado que la Junta va a invertir en junio dos millones de euros en la zona afectada, para acometer actuaciones de seguimiento y restauración de los ecosistemas afectados.

Y también ha explicado la jefa del Ejecutivo andaluz que trabajan "intensamente" para que Doñana permanezca en la Lista Verde de áreas mejor protegidas y conservadas del mundo, "y lo haremos a todos los niveles, incluido en la Justicia cuando sea necesario, como es el caso del proyecto de gas".