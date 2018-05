Revilla "se alegra" de que el PP lleve a la Fiscalía los contratos del SCS aunque cree que "ha tardado"

9/05/2018 - 18:49

Espera recibir mañana o el viernes el resultado del expediente informativo de Sanidad aunque dice que "ya está tranquilo"

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha dicho que le parece "muy bien" la decisión del PP de elevar denuncia ante la Fiscalía por las supuestas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, y ha asegurado que "se alegra", aunque considera que "ha tardado" y que "tenía que haberlo hecho el primer día".

"Yo encantado, igual que si se pide una comisión de investigación. Luz y taquígrafo; y nada mejor que acudir a los tribunales, porque juicios de valor podemos hacer todos, todos los días, pero nos tenemos que atener para bien o para mal a la separación de poderes", ha dicho Revilla en declaraciones a Europa Press.

Sobre las críticas de la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, que le ha acusado de actuar con "tibieza" ante un posible caso de "corrupción" en su Gobierno y de anteponer el pacto PRC-PSOE a los intereses generales, Revilla ha opinado que la número uno del PP "hace su papel".

"Me parece normal, qué van a hacer, lo que he hecho yo toda la vida en la oposición contra los que gobiernan; es lógico, y ahora que falta un año para las elecciones más todavía", ha dicho el presidente del Gobierno y líder del PRC.

En todo caso, ha reiterado que la parece "muy bien" que el PP vaya a la Fiscalía, como ha hecho también Izquierda Unida, porque "cuando alguien tiene la convicción de que hay un presunto delito, hay que ir a los tribunales".

"Si yo viera lo mismo que ven ellos hubiera ido yo. Yo como todavía no lo tengo claro porque no me han mandado los papeles, pues no hacemos nada de momento", ha añadido el presidente en referencia al expediente informativo abierto por la Consejería de Sanidad, cuyo resultado espera recibir mañana jueves o el viernes.

No obstante, ha dicho que "ya está tranquilo" dado que el caso ya está en la Fiscalía a través de las denuncias "no de un partido sino de dos".