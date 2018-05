Antón Costas dice que "no tiene fundamento económico" bajar los salarios para ganar competitividad

El catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y presidente de la Fundación Círculo de Economía, Antón Costas, ha asegurado esta tarde que es necesario cambiar el discurso y las políticas sobre la competitividad, al estimar que es "una absoluta tontería" y que "no tiene fundamento económico" bajar los salarios para ganar en competitividad.

"Los buenos salarios son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía y para la mejora de la productividad de las empresas y de la economía", ha remarcado Costas en declaraciones a los medios de comunicación.

Antón Costas ha pronunciado esta tarde la conferencia 'El reto de reconciliar economía, progreso social y democracia' en el Foro Ibercaja, en un acto celebrado en el Patio de la Infanta y que ha sido presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, Eduardo Bandrés, con la asistencia, además, de la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón.

La economía, a pesar de que crece de nuevo, "ha roto su vínculo virtuoso con el progreso social, con el salario y el empleo", ha advertido Costas. "Por primera vez desde la posguerra una recuperación económica no trae buenos salarios y buen empleo, no trae progreso social" y, por ello, se están debilitando "las bases de la propia democracia liberal".

"La democracia liberal es una planta que no se mantiene solo por sus virtudes, sino que se sostiene solo cuando hay un terreno fértil, una economía fértil que permita a los ciudadanos pensar que sus condiciones de vida son buenas porque viven en un sistema democrático", ha sostenido.

Tras romperse este vínculo entre economía y progreso social, "el riesgo que tenemos delante, que es ya una realidad, es que las democracias liberales están sometidas a los vientos fortísimos de la aparición de un tipo de populismo que es liberal, autoritario, que en la medida en que llega a los gobiernos destruye esa propia democracia liberal y lo estamos viendo en Polonia con un caso muy claro, en EEUU y en otros países".

Ha argumentado de que "si queremos mantener las democracias liberales en pie tenemos que atender a la desigualdad, que debe ser un objetivo central de las políticas de los gobiernos y de la propia sociedad" y la desigualdad no se resolverá "solo por la vía de la redistribución, del aumento de los impuestos y del gasto social".

ACTUAR EN TRES ÁMBITOS

El experto ha estimado que es necesario lograr que la economía "distribuya mejor la renta que crea entre salarios y beneficios o de lo contrario la desigualdad seguirá aumentando y el riesgo para las democracias liberales irá en aumento".

Para ello, ha emplazado a actuar en tres ámbitos, en el origen de la desigualdad y la pobreza en España. En primer lugar, intervenir en la gestión macroeconómica de la economía, "que no funciona bien". "Nuestra economía es maniacodepresiva, es una economía que crece mucho, más que las demás, en las fases de euforia y que se desploma mucho más y destruye más empleo en las fases de recesión".

Las etapas de recesión son "muy intensas y largas", dejan en desempleo y con falta de recursos a "millones de personas" y cuando la economía se recupera "muchas de ellas ya no salen de esa situación", ha alertado, para exigir a los gobiernos, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea "una mejor gestión macroeconómica de la próxima crisis, de lo contrario volveremos a las andadas", ha dicho.

POLÍTICAS ANTIMONOPOLIO

Asimismo, ha aconsejado que se tomen medidas ante el "mal funcionamiento de los mercados", al señalar que en distintos servicios, como los precios de la vivienda, la electricidad, el agua o los aparcamientos, no se fijan precios "basados en costes competitivos, sino con una lógica de monopolio, de cuánto está dispuesto a pagar aquel que tiene que comprar ese bien".

En su opinión, la política antimonopolio y de defensa de la competencia "es hoy por hoy, y lo va a ser en las próximas décadas, la vertiente más importante de la política social, pero esto no lo entiende la izquierda, no lo entiende la derecha, no lo entiende la patronal y no se entiende en la propia sociedad española", ha lamentado.

Por último, ha instado a cambiar "el discurso y las políticas sobre la competitividad, porque ha descansado sobre la idea de que la forma de ganar competitividad en el país es bajar los salarios y esto es, en términos de razonamiento económico, una absoluta tontería, no hay fundamento económico para decir eso".

De hecho, ha remarcado que "los salarios son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía y para la mejora de la productividad de las empresas y de la economía". "La idea es que la competitividad buena es la que está basada en mejoras de productividad y la mejora de la productividad es responsabilidad no de los trabajadores sino de los dirigentes y de los directivos, de los empresarios, que tienen que demostrar en los próximos años que saben mejorar la calidad del modelo de gestión empresarial para que mejore la productividad, sus beneficios y también los salarios".

Costas ha concluido indicando que si se logra actuar "en estos tres ámbitos" se conseguirá que "la economía por sí misma distribuya mejor la renta que genera, el crecimiento y si además la acompañamos de una mejor redistribución, pues mirlo blanco", ha sentenciado.