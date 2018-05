López defiende que la política cultural de Foro llevó a la ciudad a ser referente en el Norte de España

9/05/2018 - 20:28

La concejala de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Gijón, Monsterrat López, ha salido al paso de las críticas de la oposición durante el Pleno celebrado este miércoles sobre la gestión cultural de Foro, en el que ha recalcado que han conseguido situar a la ciudad entre las más relevantes del Norte de España y en un referente.

GIJÓN, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha hecho durante su comparecencia en el Pleno, a petición del PSOE, al que ha acusado de mantener un posicionamiento "oportunista" y una apuesta por una estrategia en contra de la cultura en Gijón "permanentemente". Como ejemplo, ha citado el que iba a ser el Museo de la Ciudad en la antigua Tabacalera, rechazado ahora por los socialistas. "No se apropien de la ciudad ni de la cultura ni de ningún ámbito", le ha recalcado al PSOE.

En cuanto a su gestión, ha destacado el "espaldarazo" dado a Feten, o los vínculos creados con otras ciudades y países para el desarrollo de eventos. Todo ello, ha conllevado, según ella, a que Gijón sea la primera ciudad de Asturias en el ranking del Observatorio de la Cultura de 2017 y comparta liderazgo con ciudades como San Sebastián.

Eso sí, ha dejado claro que "Foro no vino a destruir lo que funcionaba", pero sí apostó por un modelo cultural dirigido a todos los gijoneses y para todos los sectores. Entre otros logros, ha citado la antigua Escuela de Comercio, que según ella el PSOE "regaló" a una Fundación privada y que Foro lo recuperó como equipamiento cultural para todos los gijoneses. A esto ha sumado que el Jardín Botánico Atlántico ha cosechado más del doble de visitantes y multiplicó el número de actividades.

Por parte del PSOE, la concejala Lara Martínez se ha quejado de que la edil 'forista' dedicara la mayor parte de su intervención a atacar a los socialistas, lo que, a su juicio, esconde una "falta total de planificación" y de modelo cultural del Gobierno local.

El resto de grupos, al igual que el PSOE, han atribuido a Foro una falta de modelo cultural. De hecho, XsP, ha hablado de "bicefalia extraña" entre los departamentos de cultura y turismo que lleva a 'equívocos', según el edil Orlando Fernández, el cual ha dicho que le constan "portazos" a proyectos de creadores culturales.

HERENCIA SOCIALISTA

Para el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha opinado que Foro, en materia cultural, ha 'tirado' de la herencia de lo que había antes, con alguna aportación nueva pero sin orientación clara de lo que se quiere hacer.

A esto ha añadido que no se conocen bien los usos futuros de Tabacalera, como tampoco se sabe qué va a pasar con la colección artística del Museo Casa Natal de Jovellanos. Sí ha visto esfuerzos para dinamizar el resto de museos, aunque el resultado no ha sido "todo lo satisfactorio" que se quisiera, a su parecer. Asimismo, ha opinado que existe un "deterioro importante" del patrimonio cultural, al tiempo que ha criticado la subvención a la Semana Negra y la polémica sobre el que se tratara de enmarcar el Festival del Arco Atlántico con el 'Gijón Life', cuando no tienen nada que ver.

Por parte de IU, la edil Ana Castaño ha visto importante garantizar el acceso a la cultura para toda la ciudadanía. En cuanto a Tabacalera, ha enfatizado que dentro del Gobierno local hay quien apoya otro modelo de gestión distinto al de Museo de la ciudad.

En el caso del PP, su portavoz, Pablo González, ha criticado que el mayor gasto en la Fundación Municipal de Cultura (FMC) es para personal y, en cuanto a medios, la inversión mayor es para bibliotecas, y eso que se ha visto recortado "de manera importante". También ha dicho querer saber qué proyectos culturales innovadores van a llevar a cabo. Ha matizado, eso sí, que Tabacalera no es uno de ellos, sino más bien una "utopía cultural innovadora", al argumentar que Foro no sabe lo qué hacer con él.

ILUMINACIÓN DEL ELOGIO DEL HORIZONTE

En el apartado de ruegos, Foro ha aceptado una iniciativa del PP para dar apoyo a los radioaficionados gijoneses y fomentar esta actividad en eventos organizados por el Ayuntamiento. En este caso, el concejal de Turismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha adelantado que se reunirán en los próximos días con la asociación gijonesa para conocer su labor y el programa de actos para este año.

Por contra, el Gobierno local ha rechazado la propuesta del PP de iluminar el entorno del Elogio del Horizonte, en el Cerro de Santa Catalina, hasta que no se cuente con autorización de la familia del autor, Eduardo Chillida, ya fallecido.

En este sentido, el concejal de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras, Manuel Arrieta (Foro), ha recalcado que su hijo, recientemente, ya dijo que el Elogio no está pensado para ser iluminado, ya que alteraría la concepción de la pieza escultórica.

En todo caso, ha apuntado que están a la espera de que la familia del autor aclare a qué se refería cuando indicó que podría estudiarse una mínima intervención en el entorno, siempre que no se alterara el concepto de la obra. El PP, por su lado, ha insistido en buscar una solución "pactada" con la familia, para hacerla más segura y más atractiva.

DEPURACIÓN DE AGUAS

En el turno de preguntas, y en respuesta al concejal de Xixón Sí Puede David Alonso, la edil de Hacienda, Ana Braña (Foro), ha indicado que la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de la Zona Este de Gijón está pendiente de un nuevo estudio de impacto ambiental. Asimismo, ha indicado que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) inició los trámites para hacer efectiva la resolución de instalar los equipos de desarenado y desengrasado.

Respecto a la Reguerona, ha indicado que las obras de mejora, con una inversión de 15 millones de euros, contemplan sistemas de depuración y ampliación de las líneas de fango. En cuanto al control sobre el emisario de Aboño, ha apuntado que están esperando a una segunda inmersión en junio y julio.

Asimismo, ha defendido que hay un contacto "frecuente" de técnicos de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) con la CHC. Precisamente, Alonso (XsP) ha insistido en que se cree una comisión de trabajo fija entre técnicos de la EMA y la CHC.