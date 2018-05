Confebask admite que "existe preocupación" por la ruptura del pacto con Irán y emplaza a ver "cómo se desarrolla"

10/05/2018 - 13:37

Larrañaga cree que este tipo de acontecimientos dejan "claro" que las empresas vascas deben acostumbrarse a "vivir con la incertidumbre"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Roberto Larrañaga, ha admitido que "existe preocupación" entre las empresas de Euskadi por la decisión de EE.UU. de abandonar el pacto nuclear con Irán y ha emplazado a ver "cómo se desarrolla". Además, ha manifestado su convicción de que, este tipo de acontecimientos, dejan "claro" que las empresas deben acostumbrarse a "vivir con la incertidumbre".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la patronal vasca se ha referido a las posibles consecuencias de la ruptura, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del pacto nuclear con Irán y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses a este país.

Larrañaga ha recordado que Confebask ha advertido, "no ahora, sino en los últimos años, y no solo en relación con las decisiones que toma el presidente Trump" que, en la actualidad, se vive en "un mundo de incertidumbre" que no se puede "controlar".

"Una vez es el precio del petróleo, otra es el Brexit y otra la decisión de EE.UU. de subir los aranceles para determinados productos, como el acero o el aluminio", ha enumerado.

En su opinión, la ruptura del acuerdo que mantenía EE.UU. con Irán y la vuelta a la implantación de sanciones económicas "son incertidumbres" que "preocupan" al empresariado vasco, porque ese país de Oriente Próximo es "el mercado para algunas empresas vascas".

No obstante, y pese a admitir que "sí existe esa preocupación" cree que habrá que esperar a ver "el desarrollo" porque, tal y como ha recordado, también "saltó la noticia" cuando se anunció la imposición de aranceles al acero y aluminio "y todavía no se conoce cómo se va a desarrollar".

Según ha apuntado Larrañaga, la ruptura del acuerdo con Irán es reciente y, además, existe un llamamiento de la UE "para que no se aplique a los países europeos las sanciones económicas". "Vamos a ver cómo se desarrolla, aunque, evidentemente, la propia medida sí nos preocupa", ha señalado.

"INCERTIDUMBRES"

Roberto Larrañaga cree que "desgraciadamente, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ese tipo de incertidumbres, que no son buenas para el mundo empresarial". A su juicio, a los países con intenciones de trabajar con Irán "el escenario les puede cambiar". "No conocemos todavía el desarrollo que puede tener", ha insistido.

En Euskadi, "a nivel global", Irán no es un país con interés especial para las empresas, pero sí "a nivel particular, para alguna empresa". "Lo primero que surge es la incertidumbre y, la incertidumbre te hace ser más prudente si cabe. Hay veces que pasan las cosas y hay otras que no tienen la trascendencia que parecía en un principio", ha indicado.

El presidente de Confebask cree que este tipo de acontecimientos dejan "claro" que las empresas deben acostumbrarse a "vivir con la incertidumbre".