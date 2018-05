El Handmade Festival más nórdico abrirá sus puertas este viernes en Barcelona

10/05/2018 - 13:45

La quinta edición del Handmade Festival, que tiene este año un marcado acento nórdico, arranca este viernes en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona con más de 130 expositores del sector de las manualidades creativas y del mundo del 'do it yourself' --'hazlo tú mismo'--.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El certamen celebra su Nordic Edition con 350 actividades para que los visitantes encuentren su 'hygge', el secreto que ha convertido Dinamarca en uno de los países más felices del mundo, según la ONU.

Este año el salón se inspira en los grandes parques escandinavos y se estructura en tres parques creativos que acogerán los expositores y las actividades, muchas de ellas gratuitas, dedicadas al hilo (Morgenfrisc Parc), el papel (Lagom Parc) y al bricolaje, la decoración y la jardinería (Midsommar Parc).

La presente edición viene marcada por la presencia de las principales 'influencers' del sector, como Susimiu, Mamma Diy Patterns y Knitting the Skyline, que ofrecerán diversos talleres relacionados con el mundo del hilo, el papel, la decoración, el bricolaje y la jardinería.

Otra de las novedades será el área infantil, el Mummin Parc, donde los más pequeños podrán disfrutar de actividades de cuentacuentos o talleres para hacer galletas, y en el Valhalla Parc los más gourmets podrán disfrutar de una zona de picnic y de propuestas culinarias de la mano de 'food trucks'.