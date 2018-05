PSOE votará a favor de reprobar a González Menorca "como oportunidad de votar contra política económica Gobierno"

10/05/2018 - 13:47

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha adelantado hoy que su grupo "votará favor de la reprobación", registrada ayer por Ciudadanos, de la consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, Leonor González Menorca, porque considera que "hay suficientes razones" para reprobar las políticas de la Consejera, que están llevando a La Rioja a un "retroceso económico", aunque el "principal responsable de ello es el Gobierno de La Rioja en su conjunto y su presidente, José Ignacio Ceniceros".

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

Andreu también ha acusado a Ciudadanos de "amagar, pero no dar" y les hace "cómplices" de la situación al estar "apoyando las políticas económicas del gobierno avalando sus presupuestos". Para la portavoz socialista, la reprobación de un miembro de Gobierno por el Parlamento "es una cuestión de inusitada trascendencia", por ello, ha querido hoy, en rueda de prensa, adelantar el voto favorable del PSOE a la reprobación.

En el PSOE creemos que "hay suficientes razones para reprobar" a la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja, Leonor González Menorca, pero "no tanto por su falta de actitud dialogante, sino por la falta de actuaciones en política económica y el retroceso económico que está padeciendo nuestra Comunidad".Pero nosotros estamos convencidos que "la responsabilidad no descansa solo en la consejera, sino en el Gobierno y en especial de su presidente, José Ignacio Ceniceros".

Porque "son los presupuestos los que nos condenan a mantener las mismas fracasadas e inútiles medidas económicas y nos sentencian a perder el ritmo de crecimiento que debiéramos tener".

A juicio de la portavoz parlamentaria socialista, es el presidente y su "inactivo gobierno" quienes están permitiendo que La Rioja se encuentre en "retroceso", perdiendo posiciones respecto al resto de las regiones europeas y también respecto al resto de comunidades autónomas.

Nuestra posición respecto de las 263 regiones europeas está en el entorno a la 180, "dramáticamente lejos de la 70 en la que nos encontrábamos cuando se propuso el Plan Estratégico 2020", ha explicado.Y respecto del resto de Comunidades, "desgraciadamente" nos llegan noticias todos los días de la "crítica situación de la economía riojana", sin ir más lejos ayer el Índice de Producción Industrial bajó en La Rioja, un 9,8 por ciento respecto de la misma fecha de 2017, por encima del 3,6 por ciento de descenso del resto del país.

"AMAGAR, PERO NO DAR"

Por otra parte, vemos que la "estrategia" de Ciudadanos no es otra que la de "amagar, pero no dar". Ciudadanos es "cómplice" de la situación, ellos "son los responsables de que nada cambie, pero según parece, lo único que les preocupa es ir disimulando, para que no se note". La reprobación nos parece "una prueba más de su teatrillo".

Para Andreu, Ciudadanos entra en "continuas contradicciones", ya por un lado presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de La Rioja para el año 2018, "para días después retirarla y permitir se estos se aprueben" y "consienten" la política económica del Gobierno del Gobierno, aunque "después la quieren reprobar". "Sufren continuas contradicciones como su sufrieran de síndrome de la paradoja", ha dicho.

Si lo que quiere Ciudadanos es reprobar una política económica determinada, "deben reprobarse a sí mismos, pues están apoyando las políticas del gobierno avalando sus presupuestos", ha dicho. En cambio, si lo que quieren es "castigar a un cargo político, lo tienen fácil, que pidan a Ceniceros su cambio y le ahorrarán a la consejera una mancha en su expediente y un día poco agradable", ha señalado.

Para Andreu, si el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, "se arrepintió de entregar al PP la presidencia del parlamento, al considerarlo un error, más arrepentido tiene que estar de haberles permitido gobernar"."Ciudadanos debe saber para un futuro que, a partir de ahora, ya tienen un pasado", ha advertido.

Para finalizar, Concha Andreu ha explicado que para el PSOE la reprobación "es una oportunidad de votar en contra de la política económica del Gobierno del PP y por ello, la votaremos afirmativamente".