Baleares ofrecerá en el próximo curso 2018/2019 los nuevos estudios de FP en vitivinicultura

10/05/2018 - 14:04

El nuevo ciclo tendrá una oferta de 15 plazas y una duración total de 2.000 horas

PALMA DE MALLORCA, 10 (EUROPA PRESS)

Baleares ofrecerá en el próximo curso 2018/2019, por primera vez en la Comunidad Autónoma, el ciclo superior de Formación Profesional en vitivinicultura, que se impartirá en el IES Felanitx en la modalidad de FP dual.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado este viernes, durante una visita a la bodega Vins d'Auba, que este ciclo "nace de una petición del Ayuntamiento de Felanitx y del sector del vino" y ha resaltado que se tratará de una formación "muy integral para un sector que es puntero y estratégico en las Islas". Además, ha manifestado que "implica trabajar la tierra", remarcando así el valor añadido que ello supone.

Según un comunicado, la jefa del ejecutivo ha repasado la apuesta del Govern durante esta legislatura por mejorar la oferta de FP "con más profesores, más ciclos y más posibilidades de estudio".

Armengol ha realizado esta visita acompañada del conseller de Educación y Universidad, Martí March, de la directora general de Formación Profesional y Formación del Profesorado, Maria Alorda, y del alcalde de Felanitx, Joan Xamena. También han asistido a la visita el presidente de la D.O. Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, y la directora del IES Felanitx, Maria Barceló.

El nuevo ciclo tendrá una oferta de 15 plazas y una duración total de 2.000 horas. El alumnado que se matricule adquirirá las capacidades de organizar, programar y supervisar la producción en la industria vitivinícola, controlando la producción y las operaciones de elaboración, estabilización y envasado de vinos y derivados.

Se trata de una formación de dos años de duración que, una vez acabada, permite trabajar en empresas vitivinícolas, dedicadas a la producción de uva, elaboración, crianza y envasado de vino, y también en industrias de destilados de vino, concentración de mostos, elaboración de vinagres y otros productos derivados de la uva y del vino.

Para hacer estos estudios se necesita la colaboración de empresas con las cuales se llevan a cabo contratos de aprendizaje para la formación de los alumnos. Asimismo, las bodegas que han manifestado su compromiso

Asimismo, las bodegas que ya han manifestado su compromiso de colaboración son Armero & Adrover i Vi d'Auba (Felanitx); Pere Seda y Miquel Gelabert (Manacor); Can Coleto y Miquel Oliver (Petra); Can Majoral (Algaida); Bodegues Bordoy (Llucmajor); Binigrau (Biniali); Mortitx (Pollença); Can Ribas (Consell); 7103 (Santa Maria); Son Vives (Banyalbufar); Macià Batle (Binissalem); Ca Sa Padrina (Sencelles) y Son Ramon (Santa Margalida).

CINCO CICLOS NUEVOS EN BALEARES

Por otro lado, el nuevo curso contará con una oferta de 406 ciclos formativos en Baleares, de los cuales 88 son de FP básica, 192 de grado medio y 125 de grado superior, en todas las modalidades y regímenes.

Del total de ciclos, 12 serán de nueva implantación, cuatro de los cuales se ofrecerán por primera vez en la comunidad. Se trata de los ciclos de FP básica de artes gráficas y de FP de grado superior de laboratorio de análisis y control de calidad, los dos en el IES Josep Maria Llompart de Palma; el ciclo de grado superior de energías renovables, que se impartirá en el IES Pau Casesnoves de Inca; y el ciclo de vitivinicultura.

Con respecto al ciclo de laboratorio, se trata de un doble estreno, ya que supone incorporar a la familia de química por primera vez a la oferta formativa isleña.

También se recupera el ciclo de grado medio de construcción, de la familia de edificación y obra civil en el IES Politécnico, que se impartirá conjuntamente con la Fundación Laboral para la Construcción. Este ciclo se había ofrecido anteriormente pero ya hacía muchos años que no se podía estudiar en las Islas.

Del total de los ciclos formativos, hay 11 que se impartirán en la modalidad dual, seis de los cuales son de grado superior. En total, suponen una oferta de 203 plazas.

Dos de los objetivos destacados de la oferta de FP para el curso 2018/19 son la consolidación de los ciclos incorporados desde el inicio de legislatura y la incorporación continua de familias y ciclos que completen la oferta existente. Así, desde el curso 2016/17 hasta el 2018/19 se habrán incorporado 45 ciclos, de los cuales 16 son de nueva implantación.

Además, para el curso 2018/2019 está previsto aumentar la plantilla en 40 profesores, que, a parte de cubrir la docencia de los nuevos grupos de primero y la de los grupos de segundo correspondientes a las implantaciones del curso actual, también permitirán mejorar el seguimiento individualizado de los proyectos que siguen los alumnos de FP dual, continuar con el aumento de desdoblamientos y llevar a cabo el proceso de creación de Son Llebre como Centro de Referencia Nacional, entre otros.

En esta línea, el Govern también ha destacado que se ha descendido la ratio de FP básica a 18 alumnos. En el curso actual 2017/18, un total de 15.000 alumnos han cursado algún nivel de FP.