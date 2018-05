Nomdedéu expresa "tranquilidad absoluta" ante la querella del PP por malversación y falsedad

10/05/2018 - 14:01

Enlaces relacionados Un juzgado cita a declarar a Nomdedéu y Brancal como investigados por una querella del PP por malversación y falsedad (9/05)

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha expresado este jueves "tranquilidad absoluta" ante la querella presentada por el PP por malversación y falsedad porque sabe "exactamente de qué va el tema y lo que hay detrás". Asimismo ha recordado que es la segunda vez que el PP le lleva a los juzgados y que la primera ganó y "el juez tuvo que decretar el embargo de las cuentas del PP de Castellón porque no pagaba las costas", ha subrayado.

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Nomdedéu ha realizado estas declaraciones antes de la presentación del 'Análisis del Empleo en los sectores culturales y creativos en la Comunitat', al ser preguntado por cómo valora que el Juzgado de Instrucción 2 de Castellón le haya citado a declarar como investigado en condición de querellado --junto a la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal-- a raíz de una querella del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento, José Pérez Macián, en la que les atribuye delitos de malversación y falsedad.

Al respecto, Nomdedéu ha querido puntualizar que "no hay ninguna imputación formal" sino que se trata de "una querella que presenta un concejal del PP contra mi persona y contra la actual vicealcaldesa" por lo que tienen "condición de querellados". "No estamos imputados, no estamos investigados. Es una querella que presenta como acusación popular un concejal del PP, no es el juzgado el que nos investiga", ha insistido.

Dicho esto, ha mostrado "tranquilidad absoluta". "Yo sé exactamente de qué va el tema y qué es lo que hay detrás de todo eso", ha agregado. No obstante, no ha querido pronunciarse sobre el fondo del caso: "Me disculparéis que no haga declaraciones específicas sobre el proceso más que ante el juez en el momento procesal oportuno, igual que hice la otra vez", ha apostillado.

En este sentido ha recordado que esta "es la segunda vez que el PP me lleva a los juzgados" y "la última vez no solo gané, sino que el juez tuvo que decretar el embargo de las cuentas del PP en Castellón porque no pagaba las costas", ha resaltado.

Nomdedéu ha explicado que está citado para declarar ante el juez el día 21, aunque ha comentado que su abogado le ha dicho que "probablemente se retrasará, no por nosotros sino por la otra parte, al día 4 del mes que siguiente". En la citación que recibió este miércoles le marcan 15 minutos de declaración, ha señalado.

Preguntado por el contenido de la querella, que apunta a un supuesto uso indebido del correo postal municipal por parte de Compromís para enviar a ciudadanos propaganda electoral para pedir el voto en las elecciones europeas de 2014, así como sobre y listas, --momento en el que Nomdedéu y Brancal eran concejales por esta formación en el Ayuntamiento de Castellón--, el ahora secretario autonómico de Empleo ha insistido: "No voy a hacer declaraciones sobre el fondo de la cuestión por razones de organización de la defensa".