Diputación y Junta exponen los beneficios de formar a aprendices en el puesto de trabajo

10/05/2018 - 13:56

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), organismo dependiente de la Diputación de Córdoba, y la Junta de Andalucía han expuesto este jueves los beneficios de formar a aprendices en el mismo puesto de trabajo, en el marco de la jornada del proyecto europeo SME-GAP ('Growing Apprenticeship Patership for Small and Medium size Entreprise'), incluido en el programa Erasmus Plus.

CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Iprodeco, Ana Carrillo, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, el delegado de Educación de la Junta, Antonio José López, y el vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la Universidad de Córdoba (UCO), Enrique Quesada, han dado la bienvenida al medio centenar de asistentes a la jornada, que ha tenido lugar en el Hotel Eurostar Palace.

Según ha explicado Carrillo, esta jornada "da continuidad a un encuentro que tuvimos el pasado mes de noviembre y con ella seguimos profundizando en analizar los diferentes sistemas de formación en el puesto de trabajo de los países implicados y crear una guía de buenas prácticas con la que incentivar la inserción laboral del alumnado a través de este tipo de formación".

A este respecto, Carrillo ha recordado que, además de Iprodeco, se encuentran involucrados en el mismo la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido), la Cámara de Comerio de Manchester y la Asociación Amadeus de Viena (Austria). El presupuesto del proyecto asciende a 750.000 euros y lleva en marcha desde 2017, en el que se han compartido experiencias sobre la formación en el puesto de trabajo en Austria, Reino Unido y España.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha manifestado que "el tejido empresarial es fundamental para la inserción laboral. Creemos que el objetivo de las instituciones y empresas es común y la inserción laboral es fundamental, que va en la línea de este programa europeo".

Asimismo, Ruiz ha señalado que "hay que acercar el tejido empresarial y también los municipios a las demandas existentes. Hemos realizado reuniones para saber qué demanda cada una de las comarcas en materia de formación profesional dual y qué es lo que necesita Córdoba para que la inserción laboral sea una realidad de presente y de futuro".

Por otro lado, el vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la UCO, Enrique Quesada, ha recordado que en materia de prácticas de estudiantes "tenemos proyectos muy ambiciosos con la Diputación de Córdoba para fomentar las prácticas académicas en la provincia". En relación al proyecto SME-GAP, ha apuntado que "el reto que nos lanza este proyecto es la importancia de la formación dual no solo en la educación básica, sino en la propia universidad. Ya hay un avance importante de la formación dual en la FP, pero tenemos que conseguirlo en la universidad".

La jornada ha comenzado con la charla de César García, de la Fundación Bertelsmann, titulada 'Análisis coste-beneficio. ¿Es rentable la formación en el puesto de trabajo en España?; y ha continuado con la proyección de vídeos sobre experiencias empresariales y una mesa redonda integrada por representantes de Segene, Aualicar, Hígar Novias y Efficold.