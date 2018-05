El PSPV no apoyará la denuncia sobre el voto de Belmonte al no sentirse "aludido" ni tener "nada que ocultar"

10/05/2018 - 14:05

Compromís no se personará en la denuncia porque no tienen "nada que aportar" e insta a "seguir la pista" al PP, que es el más beneficiado

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, ha asegurado que su partido no apoyará la denuncia de dos vecinos en Fiscalía por un supuesto intento de compra del voto de la edil Nerea Belmonte para respaldar su investidura en el pleno en el que el finalmente el PP se hizo con la Alcaldía al ser la formación más votada en las elecciones, ya que ha dicho que no se sienten "aludidos" ni tienen "nada que ocultar".

Montesinos ha hecho estas declaraciones este jueves en Alicante al ser preguntada por la decisión de Fiscalía Anticorrupción de abrir diligencias para investigar la supuesta intención de compra del voto de la concejala no adscrita y ex de Guanyar, Nerea Belmonte, para que apoyara a la candidata socialista en el pleno de investidura, a raíz de una denuncia presentada por dos vecinos el pasado 2 de mayo.

En el pleno de abril, Belmonte desveló que, en la negociación con los partidos de izquierda, se le había ofrecido un sueldo de 3.500 euros a cambio de respaldar a la candidata de Eva Montesinos y que "no fue el PP". Asimismo, aseguró que se le ofreció ir en unas listas en las próximas elecciones municipales, aunque sin precisar qué formación de izquierdas fue la que hizo esas ofertas.

PACTO "POLÍTICO"

La portavoz socialista ha recalcado que están a favor de que cualquier vecino o persona que quiera denunciar algún hecho lo haga, pero no apoyará esa denuncia porque no se sienten aludidos, no tienen "nada que ocultar" y no ofrecieron "nunca nada que no sea un pacto político" a la edil que con su voto en blanco facilitó el regreso del PP a la Alcaldía, con Luis Barcala como nuevo primer edil.

"Ella es la que ha perdido toda la coherencia y credibilidad al votar en blanco en el pleno", ha subrayado, y ha pedido "no perder de vista lo importante" y el "por qué hoy gobierna el PP y esta señora permitió que el PP gobernara en Alicante".

Preguntada por si ese por qué tiene una respuesta que podría también ir a Fiscalía, Montesinos ha afirmado que esa es una cuestión "que siempre ha estado encima de la mesa". "Nosotros no somos quién para denunciar, pero otros a lo mejor tendrán que explicarlo", ha considerado, y ha dicho que colaborarán con la Justicia en el caso previsible de que Fiscalía les llame a declarar.

En todo caso, ha insistido en que no tienen "nada que esconder" porque "todas las negociaciones fueron políticas". Así, ha incidido en que se le ofreció "su solicitud de restitución en la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno", para devolverle los derechos "económicos y políticos" como concejal. "Eso fue lo que firmamos. No entendemos a qué viene estas denuncias cuando lo único que hubo encima de la mesa fue una directriz y un pacto político", ha recalcado.

EXPLICACIONES AL FISCAL

Al respecto, ha reiterado que Belmonte "no ha acusado a nadie ni nos sentimos aludidos" y ha manifestado que será esa edil quien tenga que dar las explicaciones pertinentes cuando le llame el fiscal. Montesinos ha hecho hincapié en que los tres grupos que en su día formaron el equipo de gobierno en Alicante firmaron el documento en el que se ponía por escrito que estaban de acuerdo en esa restitución de derechos para la ex de Guanyar, "conforme al informe del secretario".

Sin embargo, ha deslizado que esa firma y esa restitución "no le pareció suficiente", aunque ha añadido que no pidió "nada más que eso". Por esta razón, no entienden "por qué cuando el documento estuvo firmado por los tres, su postura fue otra que no respondía a su coherencia y responsabilidad con la gente que le había votado en una lista de izquierdas".

ESPERARÁN A VER EL "RECORRIDO"

Por su parte, desde Compromís, el portavoz del grupo municipal, Natxo Bellido, ha indicado que "desde el primer día" han dicho que "todo lo que sea aportar transparencia, y que se expliquen bien las cosas nos parece bien". No obstante, ha asegurado que no se personarán porque "hay que ser muy responsables cuando se habla de temas judiciales y, si no tenemos ninguna información que aportar, vamos a ver el recorrido que tiene ese tema".

"Dijimos que si Belmonte tiene algo que contar, que lo cuente que es su obligación", ha reclamado, y ha recordado que, "desafortunadamente, en política no es la primera vez que pasa en votaciones extrañas". En este caso, ha instado a "seguir la pista a quien ha salido beneficiado, que es la más fiable que puede haber" y, a partir de ahí, ha expresado su "respeto a la investigación y los ciudadanos que han denunciado, que están en su perfecto derecho".

Bellido ha dicho que el más beneficiado es el PP y ha reiterado que "lo que indica el sentido común es que hay que seguir la pista del beneficiado". "A partir de ahí, no podemos afirmar nada porque no tenemos pruebas y hay que ser responsables, que es lo contrario que hizo Belmonte, lanzando sospechas al pleno y después sin acabar de concretar nada".