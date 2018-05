La Asamblea pide al Gobierno por unanimidad que elabore un protocolo de detección de alumnos con dislexia

10/05/2018 - 14:10

La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar un protocolo de detección, identificación e intervención del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, como la dislexia.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Con esta iniciativa, propuesta por PSOE, aprobada por unanimidad con una transaccional de todos los grupos, se insta además a poner en marcha "medidas especiales" a los alumnos con dificultades de aprendizaje, entre otras la fijación de un factor de 1,5 de incremento del tiempo para pruebas académicas, ponderación similar para el acceso a becas y otras ayudas públicas y documentos "con fuentes más grandes y espacio mayor para su cumplimentación".

Asimismo, la PNL permitirá a las familias a que tengan acceso al dictamen de escolarización y desarrollará un programa específico de formación para el profesorado y la comunidad educativa con elementos como la detección temprana. Les facilitará también el acceso al informe de evaluación con DEA en aquellos casos en los que haya sido precisa su elaboración.

Así, proponen al proceso de enseñanza-aprendizaje la lecto-escritura, la enseñanza de idiomas, uso de las TIC para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje en general y con dislexia en particular. De hecho, con ella se diseñarán e iniciarán medidas para la visibilización y normalización "con el fin de lograr el desarrollo e integración" de las personas disléxicas en la Comunidad de Madrid.

Por último, la PNL pretende también que el Gobierno regional inste "urgentemente" al Gobierno de la Nación al establecimiento de una regulación general para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje en general y con dilexia en particular.

"INVISIBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN"

En el turno de exposición de motivos, el diputado socialista Juanjo Moreno ha señalado que ser disléxico supone "la necesidad de superación y desarrollo personal", al tiempo que ha lamentado que "las dificultades se agravan" en la Comunidad de Madrid.

Así, Moreno ha expuesto que según datos del Ministerio de Educación un 10 por ciento tienen dislexia y un 40 ciento de los que abandonan la escuela tienen esta problemática. "La dislexia podrá superarse cuando esté correctamente diagnosticada y requiere una adaptación curricular en la escuela, evitando que no todo se aprenda por escrito sino también de forma oral", ha instado.

La diputada de Ciudadanos Mayte de la Iglesia ha coincidido con los datos que ha aportado el parlamentario socialista porque hay una incidencia "alta" de dificultades en áreas en la escritura, la pronunciación y la dificultad de atender.

A su juicio, un alumno con "alta capacidad intelectual" y puede obtener "unos resultados que no le corresponden y es "porque los medios no son adecuados para desarrollar esa capacidad y compensar esa dificultad en el aprendizaje".

Sin embargo, la parlamentaria del PP Nadia Álvarez Padilla ha sostenido que estas medidas que proponen los socialistas ya están recogidas en la LOE y la LOMCE, donde se recoge a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

Además, ha asegurado que desde el año 2015 se han incorporado profesores especializados y logopedas para atender a alumnos, como el plan Dytective que consiste en la prevención y apoyo de dificultades de escritura y dislexia en el aula "científicamente validas", dando formación a los docentes.

Por último, Mónica García, de Podemos, ha asegurado que muchas familias han puesto la "voz en grito" porque "sus hijos son invisibles para la administración". "Cuando escucho al PP siempre me pregunto si son las familias las que viven en un universo paralelo o ellos, porque si no, no dirían que todo se está haciendo cuando las familias no están accediendo ni se les está tratando de la manera que necesitan", le ha espetado a la 'popular'.

Así, ha indicado a todos que mientras la Comunidad sea la región que menos gasta por alumno de España es "imposible que todas estas medidas sean universales".