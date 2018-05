El PG de Villamediana se hizo para "solucionar" las viviendas ilegales, entre ellas la de Sanz

10/05/2018 - 14:09

"Eso es lo que hacen los organismos públicos, solucionar los problemas de los ciudadanos"

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

El que fuera alcalde de Villamediana desde octubre de 2015 y hasta el 2 de enero de 2016, el 'popular' Rubén Gutiérrez, ha explicado hoy que el objetivo del Plan General era "solucionar" la "existencia de viviendas ilegales", incluida, ha añadido, el chalet "que les molesta a ustedes", en referencia al del expresidente riojano, Pedro Sanz.

Gutiérrez ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja que persigue aclarar la aprobación del Plan General Municipal de Villamediana tanto por su condición de alcalde como de concejal 'popular' en el momento en el que se votó el plan en pleno del Ayuntamiento de la localidad.

Gutiérrez ha comenzado indicando que su "participación" en el Plan General se centró, exclusivamente, en votar a favor del mismo. "Poco voy a poder aclarar de su tramitación", ha añadido.

El diputado de Ciudadanos David Vallejo le ha preguntado qué medidas de control ejerció el Ayuntamiento ante la existencia de construcciones irregulares, ante lo que ha afirmado: "La Medida de control más evidente es que se redactó un plan".

Vallejo le ha recordado que "no se pueden solventar irregularidades en construcciones particulares con un plan general", ante lo que el exalcalde ha reiterado: "Con el Plan General se quiso solventar ese problema".

El diputado de Ciudadanos le ha preguntado si estaba "diciendo que se hizo un plan general para solucionar construcciones ilegales", ante lo que ha indicado Gutiérrez: "Sí, porque eso es lo que hacen los organismos públicos, solucionar los problemas de los ciudadanos".

"El Equipo de Gobierno", ha relatado el exalcalde, "con la redacción del Plan General solucionó un problema que existía y que conocían el Equipo de Gobierno y todos los concejales, la existencia de viviendas ilegales, por eso se incluyeron cinco sectores nuevos".

Después, la diputada de Podemos Natalia Rodríguez le ha preguntado si "se trató el tema" de la vivienda en suelo no urbanizable "de Pedro Sanz". Gutiérrez ha afirmado: "En Villamediana existía un problema de viviendas en suelo no urbanizable, no de un chalet sino de más de trescientos, incluido el que les molesta a ustedes".

Rodríguez ha insistido en que se "dio la espalda" a la existencia de viviendas ilegales. "Que no se les ha dado la espalda, que se hizo un plan general para afrontar esa irregularidad", ha insistido el exalcalde que, después, se ha negado a responder preguntas sobre el arquitecto asesor del Ayuntamiento.

"No voy a contestar porque es una competencia municipal y usted tiene un prejuicio" ha dicho al tiempo que ha agradecido "a Dios" que, desde Podemos, no se tiene "ninguna responsabilidad".

Gutiérrez ha finalizar su intervención afirmando que defiende "el cien por cien del plan ge-ne-ral", enfatizando los espacios.