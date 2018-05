Cabrera plantea modificar norma para preservar el centro y Triana ante celebraciones como despedidas de soltero

10/05/2018 - 14:28

El concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha anunciado que se está analizando la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de la ciudad para preservar el casco histórico de la capital y la zona histórica de Triana ante la proliferación de celebraciones, como las despedidas de soltero, planteándoles "ciertas limitaciones".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas, Cabrera ha recordado que la normativa permite actualmente sancionar a quien altere la convivencia "sea de una despedida de soltero o de otro tipo acción o celebración", algo ante lo que la Policía Local ya está actuando.

Así, manifiesta la "preocupación" del equipo de gobierno desde hace meses ante la proliferación de este tipo de acontecimientos y apuesta por que "se tenga especial celo" ante las celebraciones. Deja claro que no se trata de la propia despedida, "porque ir disfrazado por la calle, por mucho que algunas veces no nos guste, salvo algún tipo de disfraz, no es sancionable, excepto cuando se alteren las normas de convivencia y la sensibilidad de las personas".

"Tenemos que respetarnos todos", sentencia, tras señalar que el lunes fue sancionada una joven de Cuenca de una despedida de soltera por ir "con un disfraz inadecuado, al afectar ciertas sensibilidades". Sin embargo, también menciona la "alteración" registrada durante la celebración de un equipo de rugby extranjero, con actitudes "también sancionables" y multas a partir de 150 euros.

Cabrera pone en valor el trabajo que se está realizando sobre la modificación de la normativa para preservar el casco histórico y la parte histórica de Triana "para que este tipo de celebraciones tengan ciertas limitaciones porque el centro es parte y zona de todos". Además, pide "colaboración" de hosteleros a la hora de acoger estas celebraciones.

"Lo importante es que se sepa que vigilamos y así lo hace la policía turística, dentro de la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), donde se ha incluido la vigilancia especial en estas celebraciones y la de los apartamentos turísticos ilegales", incide.