El PSC propone una ley electoral para que los partidos tengan "los escaños que tocan"

10/05/2018 - 14:28

Enlaces relacionados La Misión de la OEA en Paraguay se fijará en la financiación electoral de los partidos (18/04)

Con esta propuesta el independentismo no tendría ahora la mayoría absoluta en el Parlament

Con esta propuesta el independentismo no tendría ahora la mayoría absoluta en el Parlament

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El PSC-Units ha impulsado una ley electoral de Catalunya con el objetivo de garantizar una mayor proporcionalidad y representatividad territorial a través de un sistema en el que los partidos obtengan "los escaños que tocan" en función de los votos recibidos.

El diputado del PSC y secretario segundo del Parlament, David Pérez, ha presentado la propuesta en rueda de prensa y ha detallado que el objetivo del PSC es conseguir un "amplio consenso" con el objetivo de que Catalunya pueda tener una ley electoral propia de una vez por todas --ahora se rige por la Ley orgánica de régimen electoral general (Loreg)--.

Pérez ha defendido que la propuesta del PSC "no perjudica ni beneficia a nadie" y garantiza una máxima proporcionalidad porque da a los partidos los escaños equivalentes a sus votos: esto no ocurre ahora, ya que el independentismo tiene mayoría absoluta de escaños a pesar de no tener la mayoría de los votos.

"Catalunya necesita un sistema electoral como el que proponemos para evitar disfunciones; lo mejor que puede pasar es que cada uno tenga lo que representa y que tengamos un sistema un poco más justo", ha reivindicado.

Los grupos llevan años intentando impulsar una ley pero no se ponen de acuerdo en el sistema electoral, es decir, en cómo traducir los votos en escaños: actualmente están sobrerrepresentadas las tres provincias menos pobladas --Girona, Lleida y Tarragona--, lo que perjudica a los partidos que logran sus mejores resultados en Barcelona, como es el caso de Cs, el PSC, el PP y los comuns.

LA PROPUESTA DEL PSC

El PSC propone un nuevo sistema que combina bondades del alemán y el holandés, y los ciudadanos deberían votar en dos urnas: una para elegir a un candidato de su distrito y otra para elegir a un partido de la demarcación.

Así, el PSC divide Catalunya en 58 distritos uninominales --57 + uno por el voto exterior-- y en siete demarcaciones correspondientes a las vegueries: de los 135 escaños totales, 58 vendrían determinados por los distritos uninominales y el resto por las listas de partido.

Pérez ha reivindicado que el sistema propuesto por el PSC es una hibridación de las propuestas que han ido haciendo los grupos en los últimos años en el Parlament, y defiende que puede ser del agrado de todos ellos.

Ahora bien, ha señalado que la propuesta del PSC está abierta y serán bien recibidas todas las aportaciones que quieran hacerse para mejorarla desde el consenso.