'la manada'. protección de datos alerta de la "gravedad" de la difusión de información personal de la víctima

10/05/2018 - 13:45

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tildó este jueves de "muy grave" la difusión que se ha producido durante los últimos días, a través de algunos medios digitales y foros de Internet, de los datos personales, imágenes o vídeos de la víctima de 'La Manada'.

Así lo aseguró este jueves la directora de la AEPD, Mar España Martí, durante la presentación del manual 'Protección de datos y prevención de delitos'. En el acto estuvo acompañada por la fiscal de Sala en materia de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, quien también se pronunció sobre este asunto.

Mar España aseguró que desde la AEPD "tenemos una actitud tremendamente proactiva y beligerante en relación con este tipo de temas tan sensibles", ya que, a su juicio, "no todo vale en Internet". En este sentido, explicó que, en otras ocasiones, "cuando hemos tenido algún tipo de tutela de derechos, hemos establecido protocolos de actuación para que los contenidos sean retirados de inmediato".

Además, la directora de la AEPD recordó que "difundir determinadas imágenes no solo puede suponer una falta administrativa, sino también un delito penal". En el caso concreto de la víctima de 'La Manada', que ya ha denunciado los hechos, España explicó que "el día 3 de mayo tuvimos noticia de que en determinados foros se estaba difundiendo información, y ese mismo día abrimos una inspección de oficio".

"SANCIONES DE HASTA 600.000 EUROS"

En la actualidad, continúo, se está realizando una investigación "por lo que no podemos decir nada más de momento". Pero en el ámbito de la protección de datos esta conducta "podría constituir una infracción muy grave", avanzó. Respecto a las sanciones para los foros que han permitido su difusión, España aseguró que con carácter general, actualmente, la difusión de información de carácter sexual sin consentimiento "podría suponer una sanción, en el ámbito administrativo, de hasta 600.000 euros". Y adelantó que con el nuevo régimen sancionador "se podrían alcanzar los 20 millones de euros". Aunque, puntualizó, "esto es con carácter general" porque el caso concreto está siendo investigado.

En este sentido, explicó que a partir del 25 de mayo entra en vigor el nuevo reglamento europeo de protección de datos, de manera que "si tenemos que actuar en asuntos de oficio por difusión de datos personales, que atenten gravemente contra la intimidad de las personas, la agencia va a tener tolerancia cero".

"PENAS DE PRISIÓN DE HASTA SIETE AÑOS"

Por su parte, la fiscal Tejada resaltó que "se está actuando desde el primer día" y que le consta que "ya hay actuaciones judiciales abiertas por estos hechos". Además, explicó que hay dos vías para actuar contra las actuaciones que atentan contra los datos personales, por un lado "está la vía administrativa, que es de la que se ocupa la agencia".

Y, por otro, la vía judicial, en este caso para que exista delito, destacó, "tiene que ser una conducta que encaje en el art 197.2 del Código Penal". En concreto, la legislación española "prevé penas de hasta cinco años de prisión y cuando se difunden datos especialmente sensibles esta pena puede ascender a los siete". En cualquier caso, agregó, "hasta que no sepamos qué ha pasado exactamente, yo no puedo pronunciarme sobre si este hecho es o no una actividad delictiva".

10-MAY-18

