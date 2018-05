Centenares de estudiantes gallegos se movilizan contra la sentencia de 'La Manada' y en apoyo a la víctima

10/05/2018 - 14:32

Centenares de estudiantes han salido a las calles de distintas ciudades gallegas para expresar su rechazo a la sentencia de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por violación.

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)

Lo han hecho también en apoyo a la víctima en una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. Sobre el seguimiento, han calificado de "importante" el número de estudiantes que han secundado el paro pese a la convocatoria "exprés" de una huelga cuyo seguimiento han situado en los institutos en un 85 por ciento.

Mientras, han destacado el seguimiento de las concentraciones convocadas en las ciudades de Ferrol, A Coruña, Vigo y Ourense. Así, en urbes como la herculina, casi medio millar de personas, según los convocantes, se han concentrado ante el Obelisco.

Lo han hecho con una pancarta con el lema 'Non é abuso, é violencia. Nós crémoste', y con la presencia de numerosos carteles en los que se podía leer 'No es no' o 'La ausencia de un no, no es igual a consentimiento'.

SENTENCIA "INJUSTA"

En declaraciones a Europa Press, Fran Fernández, miembro del Sindicato de Estudiantes, ha calificado de "injusta" la sentencia de 'La Manada' y ha reclamado la imposición de mayores penas para los procesados.

"Que una chica tenga que ofrecer resistencia es vergonzoso por parte de la ley", ha añadido. Por ello, ha reclamado cambios legislativos. Mientras, ha lamentado la escasa presencia de mujeres en la comisión que revisará los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal.