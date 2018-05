Ardanuy (Demòcrates) plantea una consulta interna sobre su adhesión a la propuesta de Graupera

10/05/2018 - 14:38

El concejal de Demòcrates en el Ayuntamiento de Barcelona, Gerard Ardanuy, ha propuesto que la formación lleve a cabo una consulta interna electrónica para decidir si se adhiere a la propuesta del periodista y profesor Jordi Graupera de promover una primarias para elegir el alcaldable de una candidatura independentista para las elecciones municipales del próximo año.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Ha explicado en rueda de prensa que defenderá esta propuesta en la ejecutiva de Demòcrates de este jueves y, si se consulta y se aprueba, ha apostado por animar a que haya el máximo de candidatos --también de Demòcrates-- pero, si no se consulta o se rechaza, la formación celebrará previsiblemente unas primarias para escoger a su candidato, ha dicho.

Ardanuy ha defendido que la propuesta de Graupera y su entorno "encaja perfectamente en el ADN" de Demòcrates y es un soplo de aire fresco fuera de la rigidez de los partidos tradicionales que rompe sus costuras, y ha dicho que los impulsores de la propuesta han estado en contacto con Demòcrates y que se reunirán en las próximas semanas.

El concejal no adscrito ha dicho a otros partidos independentistas que deberán posicionarse y "dejar la ambigüedad y los personalismos de lado", y ha avisado de que es imperativo alcanzar un consenso de cara a las elecciones municipales.

Ha hecho una valoración positiva del año desde que dejó el grupo municipal Demòcrata --antes de CiU--, durante el que desde Demòcrates ha impulsado 46 iniciativas y presidió la comisión de estudio de la conexión del transporte público por la avenida Diagonal y el tranvía, entre otras actuaciones.

"OPOSICIÓN DEL 'NO"

Ha defendido que la voz de Demòcrates en el Ayuntamiento es de una oposición constructiva para mejorar la ciudad, mientras que otros grupos municipales forman la "oposición del 'no" y han decidido dar por finalizado el mandato, algo que el Gobierno municipal ha aceptado, por lo que el Ayuntamiento está en situación de parálisis, según él.

"No entendemos la actitud del Gobierno municipal ni de la oposición, que no es suficientemente fuerte para formar una alternativa y en cambio sí se pone de acuerdo para decir 'no' a todo", ha lamentado, y ha apostado por agotar el mandato generando acuerdos para que la ciudad avance.

Ha sostenido que deberían abordarse asuntos como la Ordenanza de Civismo, el contrato de limpieza y el modelo del Puerto, ya que considera que debe impulsarse un debate público sobre su estrategia para que sea una infraestructura más limpia mejorando su impacto medioambiental: "La riqueza no se puede generar a costa de la salud".

PRESUPUESTO DE LA OPOSICIÓN

Ha anunciado que, en la línea de generar debates en positivo para mejorar la ciudad, ha presentado un ruego a la alcaldesa para realizar informes e impulsar un debate sobre cómo dar visibilidad y transparencia al presupuesto de los grupos de la oposición --de un total de 2,4 millones anuales-- y cómo se ejecuta.

Ardanuy ha aclarado que él es partidario de que todos los grupos de la oposición puedan tener financiación y recursos del Ayuntamiento para llevar a cabo su trabajo de la forma adecuada, pero que deben debatir la forma de dar transparencia a estos presupuestos.