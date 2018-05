PP pide "corregir" la ley para poder plantear al Estado que reconsidere los recursos a la carrera profesional

10/05/2018 - 14:43

El grupo del PP en el Consell de Mallorca ha planteado una moción con la que pide dar una "solución legal" para la carrera profesional en las corporaciones locales, que pasaría por "corregir" la Ley de Función Pública de Baleares, para después solicitar a la Delegación del Gobierno en las Islas que reconsidere los recursos interpuestos contra el pago de este complemento.

PALMA DE MALLORCA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado el portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, en declaraciones a los medios. El debate de la moción estaba previsto para el pleno de este jueves pero por la longitud del pleno todos los puntos extraordinarios se han aplazado al lunes.

Rovira ha indicado que este miércoles en el Parlament se discutieron en ponencia enmiendas del Grupo Popular en para "dar cobertura jurídica" a las carreras profesionales de ayuntamientos y Consells Insulars, y que fueron transaccionadas y votadas por unanimidad. El portavoz del PP ha confiado en que en el Consell se dé el mismo consenso.

Según Rovira, la Ley de Función Pública actual no respalda el pago de la carrera profesional si no se hacen previamente una serie de evaluaciones de los puestos de trabajo, "y eso no se ha hecho.

"Por este motivo la Delegación del Gobierno está recurriendo por ilegales e incorrectas las carreras profesionales", ha advertido el 'popular'.

Por ello, la solución planteada en el Parlament, ha explicado Rovira, consiste en que la valoración de puestos para el reconocimiento del complemento "se pueda ir haciendo posteriormente" y que "lo que ahora puedan ir cobrando los funcionarios se haga en concepto de cobro a cuenta", en futuro reconocimiento de la carrera profesional.

El PP considera que, una vez hecho esto, los recursos de la Delegación del Gobierno perderían su objeto y se podría pedir a la Administración del Estado que reconsidere el mantenimiento de dichas impugnaciones.

Rovira ha precisado que apuestan por la obligación de hacer la baremación de las plazas para que este complemento "no se convierta en un pago por antigüedad", que "es en lo que se ha convertido lo que en estos momentos el Consell de Mallorca está pagando, dinero lineal sin tener en cuenta el valor de cada plaza".

Con todo, Mauricio Rovira ha recordado que las administraciones deberán acogerse a los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a límites económicos, y si en algún caso se superan "se debe corregir".

El portavoz del PP ha añadido que siempre han apoyado el reconocimiento de la carrera profesional tanto en el Consell como en el Parlament pero que lo que deben hacer es "buscar una solución".

En este sentido, ha criticado las "declaraciones grandilocuentes" de otras fuerzas políticas "diciendo que están de acuerdo con la carrera" pero sin "modificar leyes para que los funcionarios la puedan cobrar".

"No se puede, ante la petición de los trabajadores públicos, abrir la puerta, decirles que sí y no hacer los deberes", ha concluido.